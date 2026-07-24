تکمیل راه آهن خرمشهر به بصره و اجرای توافق ۱۹۷۵ بین ایران و عراق از موضوعات مهم ما با عراق است

به گزارش ایلنا، مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر نخست وزیر عراق به کشورمان اظهار داشت: با توجه به توسعه روابط تهران و بغداد مسأله موافقت نامه بین ایران و عراق و توافق سال ۱۹۷۵ یک موضوع مهم برای ما است و انتظار می رود این توافق پس از سقوط حکومت بعث با جدیت اجرا شود.

وی افزود: لایروبی آروند رود یکی از ارکان این توافق است که این موضوع با وجود توافقات اولیه با دولت های مختلف عراق انجام نشده است و این مشکل به مشکل اصلی خوزستان و کشور در حوزه آب های مرزی تبدیل شده است.

نماینده مردم خرمشهر تصریح کرد: طرح بین المللی ترانزیت ریلی خرمشهر به بصره نیز یکی دیگر از موضوعات مشترک ایران و عراق است و این خط ریلی یکی از طرح های مهم ایران برای اتصال خطوط ریلی به مسیر های بین المللی است و در این مسیر جمهوری اسلامی موظف بود پلی را روی رودخانه شط العرب احداث کند و عراق هم موظف به زیرسازی و ایجاد مسیر ۵ کیلومتری در خاک عراق بود که در این مسیر جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل کرده و بخش زیادی از این خط ریلی ساخته شده است و از محل پل تا نقطه صفر مرزی هم مین زدایی شده اما طرف عراقی از تعهدات خود عقب است و انتظار می رود در تعاملات بین جمهوری اسلامی ایران و عراق این موضوع پیگیری شود تا انشاالله مشهد مقدس به عتبات عالیات متصل شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لزوم گسترش مبادلات مرزی با عراق گفت: با توجه به فعال بودن بندر ام القصر و فاو و فاصله کم این بنادر تا خاک ایران به ویژه در شرایط محاصره دریایی موضوع حمل کالا و ترانزیت از این مسیرها از اهمیت بالایی برخوردار است و اما شرایط ما با عراق به گونه ای است که ما تنها صادر کننده هستیم و اجازه ورود کالا از عراق را نداریم و باتوجه به ظرفیت بالای عراق و ارتباط تجاری با کشورهای دنیا تسهیل مبادلات تجاری می‌تواند به حل بسیاری از نیاز های ما کمک کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مذاکره در مورد حوزههای مشترک نفتی و نحوه بهره برداری از این منابع نیز از دیگر موضوعات مهم بین جمهوری اسلامی ایران و عراق است که باید در مسیر توسعه روابط دو کشور به آن توجه شود.