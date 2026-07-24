خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس در حاشیه شانگهای؛

تاکید بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری ایران و بلاروس

تاکید بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری ایران و بلاروس
کد خبر : 1817846
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس در حاشیه نشست شانگهای بر ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی، مقابله با اقدامات قهری یکجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای برای گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی و ماکسیم ریژنکوف، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس، در حاشیه نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، دو وزیر با مرور روند رو به گسترش روابط دوجانبه، آخرین وضعیت اجرای توافقات و اسناد همکاری میان دو کشور به ویژه «برنامه همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰» را بررسی و بر تسریع در پیگیری و اجرای اسناد مهم امضاشده میان دو کشور تأکید کردند.

وزرای امور خارجه ایران و بلاروس همچنین درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرده و بر ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی، مقابله با اقدامات قهری یکجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای برای گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور تأکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل