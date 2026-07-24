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تسلیت سید حسن خمینی در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر

تسلیت سید حسن خمینی در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر
کد خبر : 1817844
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​در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر، یادگار امام پیام تسلیتی را صادر کرد.

به گزارش ایلنا،  متن پیام آیت الله سید حسن خمینی که خطاب به حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده،  بدین شرح است:

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای حسین مظفر(زید عزه)

ضایعه درگذشت  والده گرامی را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم.

برای این بانوی بزرگوار که سه فرزند خود را در دوران دفاع مقدس 8 ساله تقدیم  اسلام و این آب و خاک کرد، آرزوی رحمت و مغفرت الهی دارم.

صبر و سلامتی کلیه بازماندگان را از خداوند منّان خواستارم.

سید حسن خمینی

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