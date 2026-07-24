تسلیت سید حسن خمینی در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای حسین مظفر(زید عزه)

ضایعه درگذشت والده گرامی را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم.

برای این بانوی بزرگوار که سه فرزند خود را در دوران دفاع مقدس 8 ساله تقدیم اسلام و این آب و خاک کرد، آرزوی رحمت و مغفرت الهی دارم.

صبر و سلامتی کلیه بازماندگان را از خداوند منّان خواستارم.

سید حسن خمینی