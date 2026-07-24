دیدار وزرای امورخارجه ایران و پاکستان/تبادل نظر درباره نقض یادداشت تفاهم اسلام آباد از سوی آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی و محمد اسحاق‌دار وزرای امورخارجه ایران و پاکستان در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو شانگهای با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از نقش سازنده پاکستان به عنوان میانجی ایران و آمریکا، درباره نقض یادداشت تفاهم اسلام آباد از سوی آمریکا تبادل نظر کردند‌.

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