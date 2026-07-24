تکریم مردم ایران از رهبر شهید، رژه پیروزی بود

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام سید احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: حدود ۷۰ نام و وصف برای قیامت در قرآن بیان شده که یکی از نام‌های قیامت «یوم الحساب» است. ان‌شاءالله «یوم‌الحساب» را با تمام وجود باور داشته باشیم.

وی ادامه داد: مقاومت، ایستادگی در راه حق و عقب نشینی نکردن از مسیر حق از نکاتی است که بسیار در سیره پیامبر مورد توجه است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به آیات قرآن کریم، گفت: اگر مردم بخواهند مقاوم باشند، باید رهبران در مقاومت پیشگام و در خط مقدم مقاومت باشند. وقتی با دشمنان برخورد می‌کنید، مقاوم باشید و زود خسته نشوید.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) ۲۳ سال ذره‌ای از حق عقب‌نشینی نکرد؛ گروهی از زنان و مردان در صدر اسلام یعنی ۱۳ سال مکه بودند که در راه خدا شکنجه شدند ولی مقاومت کردند. جان دادند اما دین ندادند. این مقاومت ها اسلام را نگه داشت و همین مقاومان اسلام را نگه می‌دارند.

خاتمی گفت: شما مقاومان نزدیک ۵ ماه است که خیابان را ترک نکردید و همچنان در خیابان مقاوم، تا پیروزی انقلاب ایستاده‌اید. از عبادات قطعی مردم اجتماع در خیابان ها است و خسته شدن ندارد لذا قطعا مردم پیروز هستند و دشمنان در این عرضه شکست خورده خواهند بود.

وی با بیان اینکه از نام های قیامت یوم الازفه به معنی خیلی نزدیک است، گفت: فکر نکنیم دور و دیر است بلکه بسیار نزدیک است. آنهایی که با این بینش خودشان را می پرورند اینها نزد ذات مقدس ربوبی چهره های محبوب هستند.

وی با اشاره به تحلیل های روز گفت: روز 12 تیر در خطبه نماز جمعه عرض کردم که ملت ایران در مراسم تکریم ولایت شگفتی می آفریند. یکی از دلایل حمله جنایتکار آمریکا این است که این حماسه از یادها برود که به فضل خدا از یادها نخواهد رفت.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: این تجمع و وداع و تشییع شما در قم مشهد و تهران و در عراق این رزمایش جهان اسلام بود. طبق آمارهایی که نقل کرده اند 30 میلیون در ایران و 10میلیون در نجف حضور داشتند. قطعا اگر در عراق زنان می آمدند اجتماع نجف بیش از این می شد و این مانور جهان اسلام بود.

خاتمی گفت: این تکریم در ایران رژه پیروزی بود. مردمی که چهل روز جنگ را تحمل کرده بودند. و بعد از آن هم جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی همراهان ایران را می زدند این مردم خسته نشدند و مقاوم ایستادند و امام شهیدشان را تشییع کردند و این رژه در حقیقت رژه پیروزی بود. این تکریم اوج محبوبیت آقا بود. من سراغ ندارم برای بزرگی 6 بار نماز خوانده شود. برای آقا 6 بار نماز خوانده شد. این نشان دهنده اوج محبوبیت است. این پرچم های سرخ انتقام پرچم های قرآنی و حدیثی بود.

وی ادامه داد: یکی از نام‌های امام زمان (عج) منتقم است اصحاب امام زمان هم شعار «یالثارت حسین (ع)» سر می‌دهند. شعار انتقام شما شعار احساسی نیست و شعار قرآنی، حدیثی و شعار عقلایی است. اگر جلوی جنایتکارانی که امام شهید و خانواده‌شان را شهید کردند، گرفته نشود باز هم می‌کشند؛ قران می فرماید بکشیدشان تا آدم شوند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به پیام‌های مقام معظم رهبری، گفت: ‌پیام‌های رهبر انقلاب، پخته، عمیق و ضروری است. ایشان فرمودند از جمله اصولی‌ترین امور در این برهه اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در تمام سطوح مردم و مسئولان برای تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تامین عزت و استقلال ایران عزیز به خصوص در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی است.

وی ادامه داد: مساله مهم این است که وحدت محور می‌خواهد که محور وحدت، ولی فقیه است.امسال هم در اربعین و هم در تجمعات شبانه شرکت کنید و خیابان را خالی نگذارید.

وی همچنین با بیان اینکه اعتمادی به نهادهای حقوقی و بین‌المللی وجود ندارد، گفت: نهادهای حقوقی و بین‌المللی صحت سلب دارند یعنی اصلا کاری به حقوق ملل ندارند نمونه بارز آن نسل‌کشی جنایتکاران در غزه است و نهادهای حقوقی و بین‌المللی، «خفقان» گرفته‌اند.

امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت: چهارمین بار است که آمریکا در وسط مذاکره به ایران حمله می‌کند. در این شرایط راهی جز دفاع شرافتمندانه باقی نمانده و نه تسلیم بی‌شرفانه.

وی خطاب به میدان و رزمندگان گفت: از زبان مردم به رزمندگان عزیز می‌گویم، پایگاه‌های دشمن آمریکایی را محکم بکوبید. آمریکا زیرساخت‌های ایران را می‌زند شما هم زیرساخت‌های کشورهای کمک آمریکا را از بین ببرید.

خاتمی همچنین درباره سرانجام مقاومت مردم گفت: مردم می‌پرسند این شرارت‌ها و شیطنت‌ها چه زمانی تمام می‌شود. قرآن به این سوال در سوره آل عمران به این سوال پاسخ می‌دهد «مقاومت کنید و اگر تقوا داشته باشید کید و دشمنی آن‌ها ذره‌ای به شما ضرر نمی‌زند.»

وی ادامه داد: امام علی (ع) در نهج البلاغه فرمود، آدم مقاوم گوهر شاد پیروزی را در بغل خواهد گرفت ولو اینکه طول بکشد. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم است و بر اثر صبر، نوبت ظفر آید؛ پیروز میدان شما مردم هستید. دیر و زود دارد ولی این پیروزی، حتمی و قطعی است.

خاتمی با قدردانی از رزمندگان گفت: از طرف مردم دستان به ماشه این عزیزان را می‌بوسم. این مدال افتخار شماست که مولا علی (ع) شما رو دژ استوار ملت می‌نامد.

امام جمعه موقت تهران در پایان به سالگرد اقامه اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در تهران توسط آیت‌الله طالقانی و سالروز عملیات پیروزمندانه در مقابل تهاجم ناجوانمردانه گروهک تروریستی منافقین به غرب کشور هست با همدستی رژیم بعثی عراق اشاره کرد.

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