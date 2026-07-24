خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش یوسف پزشکیان به حذف بخشی از سخنان سران قوا در صدا و سیما

واکنش یوسف پزشکیان به حذف بخشی از سخنان سران قوا در صدا و سیما
کد خبر : 1817813
لینک کوتاه کپی شد.

فرزند و مشاور رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر انسان حکیمی داریم که تشخیصش بالاتر از سران قواست، اداره کشور را بسپاریم دست ایشان.

به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس این سوال را مطرح کرد که «چرا صدا وسیما بخش هایی از صحبت های رؤسای قوا را حذف می کند؟» و افزود: چه کسی در صدا وسیما تشخیص می دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود؟

اگر چنین انسان حکیمی داریم که تشخیصش بالاتر از سران قواست، اداره کشور را بسپاریم دست ایشان. بالاخره وقتی آب هست تیمم باطله.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل