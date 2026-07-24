واکنش یوسف پزشکیان به حذف بخشی از سخنان سران قوا در صدا و سیما
فرزند و مشاور رئیسجمهور تاکید کرد: اگر انسان حکیمی داریم که تشخیصش بالاتر از سران قواست، اداره کشور را بسپاریم دست ایشان.
به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس این سوال را مطرح کرد که «چرا صدا وسیما بخش هایی از صحبت های رؤسای قوا را حذف می کند؟» و افزود: چه کسی در صدا وسیما تشخیص می دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود؟
اگر چنین انسان حکیمی داریم که تشخیصش بالاتر از سران قواست، اداره کشور را بسپاریم دست ایشان. بالاخره وقتی آب هست تیمم باطله.