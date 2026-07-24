واکنش یوسف پزشکیان به حذف بخشی از سخنان سران قوا در صدا و سیما

به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس این سوال را مطرح کرد که «چرا صدا وسیما بخش هایی از صحبت های رؤسای قوا را حذف می کند؟» و افزود: چه کسی در صدا وسیما تشخیص می دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود؟