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وزیر کشور در نشست وزیران کشور عضو بریکس در دهلی نو:

ایران تجربه ارزشمندی در مدیریت طیف گسترده‌ای از مخاطرات طبیعی دارد

ایران تجربه ارزشمندی در مدیریت طیف گسترده‌ای از مخاطرات طبیعی دارد
کد خبر : 1817807
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وزیر کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، تجربه ارزشمندی در مدیریت طیف گسترده‌ای از مخاطرات طبیعی، به دست آورده است و این تجربیات، همراه با توسعه ظرفیت‌های امدادی، سامانه‌های مدیریت بحران و مشارکت مردمی، آمادگی ایران را برای همکاری گسترده با سایر اعضای بریکس افزایش داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ اسکندر مؤمنی وزیر کشور، در نشست وزیران کشور کشورهای عبور بریکس با محوریت «کاهش خطرهای طبیعی»، ضمن قدردانی از دولت هند برای میزبانی اجلاس و همچنین تلاش‌های کارشناسی کشورهای عضو در تدوین اسناد این نشست، اظهار کرد: جهان امروز با مخاطراتی همچون تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی، همه‌گیری بیماری‌ها، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی و سایر بحران‌های نوظهور مواجه است؛ تهدیداتی که امنیت، توسعه و رفاه ملت‌ها را به طور هم‌زمان تحت‌تأثیر قرار داده و مقابله با آنها همکاری‌های چندجانبه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بریکس به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای همکاری میان اقتصادهای نوظهور، افزود: بریکس می‌تواند به الگویی مؤثر برای ارتقای تاب‌آوری، تبادل تجربیات و تقویت همکاری‌های عملی در موزه مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا تبدیل شود.

وزیر کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود تجربه ارزشمندی در مدیریت مخاطراتی نظیر زلزله، سیل، خشکسالی، طوفان و سایر مخاطرات زمین‌شناختی دارد، تصریح کرد: توسعه ظرفیت‌های امدادی، سامانه‌های مدیریت بحران و مشارکت مردمی، آمادگی ایران را برای گسترش همکاری با دیگر اعضای بریکس افزایش داده است.

بریکس تجاوز به کشورها و حمله به غیرنظامیان را محکوم کند

مؤمنی با اشاره به تجاوز به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، گفت: نقض تمامیت ارضی کشور، تخریب گسترده زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها، مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و سایر اماکن غیرنظامی و نیز کشتار زنان، کودکان و سالمندان، جلوه‌ای آشکار از بی‌اعتنایی به اسناد بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد است.

وی ابراز امیدواری کرد اعضای بریکس در چارچوب اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، ضمن محکومیت این اقدامات، موضعی روشن و قاطع در مخالفت با تجاوز، نقض حاکمیت کشورها، حمله به غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی اتخاذ کنند.

وزیر کشور تأکید کرد: صدای واحد و قاطع بریکس در دفاع از حقوق بین‌الملل، احترام به حاکمیت ملی کشورها و مخالفت با توسل به زور، پیام مهمی برای جامعه جهانی خواهد داشت و به تقویت صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی کمک می‌کند. این رویکرد با روح همکاری، چندجانبه‌گرایی، احترام متقابل و توسعه مشترک که بریکس بر آن تأکید دارد، کاملاً همسو است.

مؤمنی با اشاره به افزایش مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی در مناطق شهری اظهار داشت: اگرچه شهرنشینی فرصت‌های گسترده‌ای برای رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه را فراهم کرده، اما هم‌زمان ریسک‌های سیستماتیک را نیز افزایش داده و از این رو، زیرساخت‌های شهری نیازمند رویکردی جامع، آینده‌نگر و تاب‌آور هستند تا بتوانند به طور مؤثر به چالش‌ها پاسخ بدهند.

وی با بیان اینکه امروز بیش از گذشته نیازمند نگاهی جامع به مفهوم تاب‌آوری هستیم، افزود: تاب‌آوری تنها به معنای بازسازی پس از بحران نیست، بلکه پیشگیری، آمادگی، مدیریت هوشمند ریسک و افزایش توان جوامع برای تداوم خدمات اساسی در شرایط بحران را نیز در بر می‌گیرد و امروز تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی به یکی از ارکان امنیت ملی، امنیت انسانی و توسعه پایدار تبدیل شده است.

وزیر کشور در ادامه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری‌های بریکس در حوزه کاهش خطر بلایا را ارائه کرد و گفت: با توجه به تصویب بیانیه مشترک، دو سند تخصصی درباره اصول مقاوم‌سازی زیرساخت‌های شهری و دستورالعمل مدیریت بلایا و نیز برنامه کاری بریکس در این حوزه، مناسب است کشورهای عضو برنامه‌های عملیاتی خود را بر اساس این اسناد تدوین کنند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، تبادل گروه‌های عملیاتی فنی و برگزاری مانورهای مشترک میان کشورهای عضو استقبال می‌کند و معتقد است این ابتکار می‌تواند اجرای مؤثرتر چارچوب سندای (SENDAI) برای کاهش خطر بلایا، تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش توان جمعی کشورهای عضو بریکس در مواجهه با مخاطرات آینده را به همراه داشته باشد.

مؤمنی در پایان با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در پیشگیری، کم‌هزینه‌تر، اثربخش‌تر و انسانی‌تر از جبران خسارات پس از بحران است، اظهار کرد: آینده‌ای ایمن‌تر تنها از مسیر اعتماد متقابل، انتقال دانش، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری واقعی میان ملت‌ها محقق خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به عنوان شریکی فعال، مسئول و قابل اعتماد در مسیر تقویت همبستگی، افزایش تاب‌آوری و ارتقای امنیت و رفاه کشورهای عضو بریکس ایفای نقش کند.

وزیر کشور تصریح کرد: بیایید بریکس را نه‌تنها به موتور رشد اقتصادی، بلکه به الگویی جهانی در پیشگیری از بلایا، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و صیانت از جان انسان‌ها تبدیل کنیم.

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