سپاه: زاغه مهمات پایگاه آمریکا در علی السالم متلاشی شد

به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت قهرمان بصیر و به پاخاسته ایران اسلامی؛

استمرار حضور شگفت انگیز شما مردم تاریخ ساز، عالم را به خیزش در مقابل ظالمان و زورگویان فرا می‌خواند و سوخت موشک و پهپادهای رزمندگان برای سرکوب استکبار است.

رزمندگان اسلام در ادامه عملیات تنبیهی علیه ارتش کودک‌کش آمریکا و در پاسخ به جنایات شیطان بزرگ، ساعتی پیش در موج ۲۷ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یا اباصالح المهدی ادرکنی" با پرتاب پهپادهای انهدامی فوق سنگین و پیشرفته، یک زاغه مهمات بسیار بزرگ را در پایگاه آمریکایی علی السالم هدف قرار داده و آن را با انفجارهای پی در پی به طور کامل متلاشی کردند.

همزمان سوله‌های محل اسکان نفرات این پایگاه مورد حمله قرار گرفت که ۶ سوله بزرگ به طور کامل نابود شد و به سه سوله دیگر خسارات اساسی وارد آمد و تعداد زیادی از عناصر دشمن کشته و زخمی شدند.

دشمن آمریکایی که در جنگ تحمیلی ۵ ماهه اخیر صدها کشته و بسیار بیشتر از این مجروح داده است و تخلیه روزانه انبوه زخمی‌های آن با هواپیمای آمبولانسی به بیمارستان آمریکایی در آلمان سند روشنی بر این تلفات بالا است، با دروغگویی به مردم خود مدعی است کمتر از ۲۰ کشته داده است.

این بر عهده رسانه‌های آمریکایی است که در مورد واقعیت‌های این جنگ و تلفات بالای ارتش آمریکا و خسارات سنگین آن و ارقام هزینه‌ها که همه از دید مردم پنهان نگاه داشته می‌شود، تحقیق کنند و آمار واقعی و شیوه‌های سانسور حکمرانان دروغگو را افشا کنند.

عملیات تنبیهی علیه متجاوزان ادامه دارد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم