یک نقطه در پیرانشهر مورد حمله هوایی دشمن آمریکایی ترویست قرار گرفت

به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی گفت: حوالی ساعت ۹ صبح جمعه ۲ مرداد یک نقطه در شهرستان پیرانشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن امریکایی قرار گرفت.

حامد صفاری با اعلام این خبر اظهار کرد: بلافاصله‌ بعد از این حمله نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر و آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حمله چندین خودرو نیز آسیب دید.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی افزود: هنوز آماری از تعداد شهدا و مجروحین این حمله جنایتکارانه دشمن در دست نیست.