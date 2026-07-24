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مرحله بیست و پنجم عملیات صاعقه ارتش؛

موج دیگری از حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در کویت

موج دیگری از حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در کویت
کد خبر : 1817781
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​پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنجمین مرحله از سلسله عملیات صاعقه، پایگاه‌های الدوحه، العدیری و عریفجان آمریکا در کویت را هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی ارتش، در بیست و پنجمین مرحله عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات دشمن سلطه جو، ساعاتی پیش، «انبارهای تجهیزاتی ارتش تروریست آمریکا در اردوگاه العدیری، و «محل استقرار نظامیان آمریکایی» در پادگان الدوحه و «محل استقرار نیروهای دشمن مستکبر» در اردوگاه عریفجان کویت را هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار داد. 

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ادامه پرشدت سلسله عملیات پهپادی و موشکی در پاسخ به شرارتهای دشمن خبیث، خاطر نشان کرد: تهدیدات رییس جمهور خودشیفته آمریکا، عزم و اراده مردم و نیروهای مسلح را در مقابله با متجاوزان، محکم‌تر می‌کند. ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: هرگونه ماجراجویی نابخردانه و گشودن جبهه جدید، تکرار و استمرار اشتباهات راهبردی دشمن و آزمودن آزموده هاست که سرافکندگی دشمن و سربلندی و اقتدار ایران عزیز را در پی خواهد داشت.

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