بقایی خبرداد:
انجام ملاقات دو جانه بین عراقچی با وزرای امور خارجه چین و روسیه
سخنگوی وزارت امور خارجه، از انجام ملاقات دو جانه بین عراقچی با وزرای امور خارجه چین و روسیه خبر داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی پس از پایان اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو شانگهای در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا نیم ساعت دیگر ملاقات دوجانبه وزیر امور خارجه با وزرای امور خارجه چین و روسیه و برخی دیگر کشورها برگزاریمیشود و رایزنی دو جانبه خواهیم داشت.
وی افزود: طبیعی است از هر فرصتی برای تبیین مواضع خود استفاده میکنیم، ادامه داد: در گفتگو با چین و روسیه تحولات غرب آسیا بحث میشود.