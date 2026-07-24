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بقایی خبرداد:

انجام ملاقات دو جانه بین عراقچی با وزرای امور خارجه چین و روسیه

انجام ملاقات دو جانه بین عراقچی با وزرای امور خارجه چین و روسیه
کد خبر : 1817775
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سخنگوی وزارت امور خارجه، از انجام ملاقات دو جانه بین عراقچی با وزرای امور خارجه چین و روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی پس از پایان اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو شانگهای در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا نیم ساعت دیگر ملاقات دوجانبه وزیر امور خارجه با وزرای امور خارجه چین و روسیه و برخی دیگر کشورها برگزاریمی‌شود و رایزنی دو جانبه خواهیم داشت.

وی افزود: طبیعی است از هر فرصتی برای تبیین مواضع خود استفاده می‌کنیم، ادامه داد: در گفتگو با چین و روسیه تحولات غرب آسیا بحث می‌شود.

 

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