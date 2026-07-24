لزوم پیگیری پرقدرت و مستمر مسیر توانمندسازی کارکنان وظیفه در ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم محمدرضا علیان‌نژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جمع مدیران مهارت آموزی سربازان، با اشاره به اهمیت ارائه آموزش‌های مهارتی و به‌روز، به سربازان وظیفه، اظهار کرد: مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه، اقدامی ارزشمند و آینده‌نگر در راستای توانمندسازی جوانان و آماده‌سازی آنان برای حضور مؤثرتر در جامعه و بازار کار است؛ موضوعی که با حمایت و تأکید سلسله‌مراتب فرماندهی و هدایت‌های راهبردی امیر فرماندهی محترم کل آجا و معاون اجرایی ارتش، مسیر توسعه و ارتقاء آن با جدیت پیگیری می‌شود.

وی در ادامه به برشماری مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف این طرح پرداخت و تصریح کرد: بهره‌گیری مؤثر از سامانه یکپارچه سرباز ماهر به‌عنوان بستر مدیریت و هدایت فرآیند مهارت‌آموزی، استفاده بهینه از ظرفیت زیرساخت‌ها و مجتمع‌های آموزشی و مهارت‌آموزی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش‌ها در کنار توجه ویژه به افزایش کیفیت آموزش‌های مهارتی با هدف ایجاد مهارت‌های کاربردی، پایدار و مورد نیاز جامعه، از مهم‌ترین اولولیت‌هایی است که در مسیر ارتقاء مهارت آموزی کارکنان وظیفه، باید پیگیری شود.

معاون تربیت و آموزش ارتش همچنین «بهره‌گیری سازمان‌یافته از ظرفیت تمامی معاونت‌ها، ارکان تخصصی و مجموعه‌های همکار در اجرای این مأموریت»، «قرار گرفتن برنامه‌های مهارت‌آموزی در برنامه اصلی و تقویم آموزشی، به منظور استمرار و نهادینه شدن این فرآیند» و «اجرای الگوهای آموزشی متناسب و فراگیر برای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های کارکنان وظیفه» را از دیگر اولویت‌های طرح به‌روزرسانی آموزش‌های مهارتی سربازان وظیفه اعلام کرد.

وی در خاتمه، با بیان اینکه موفقیت و اثربخشی برنامه‌های مهارت‌آموزی، مرهون حمایت‌های ارزشمند سلسله‌مراتب فرماندهی ارتش، و تلاش همه فرماندهان، اساتید، مربیان و عوامل اجرایی است، گفت: ضروری است با ایجاد فرآیندهای شفاف، منسجم و پایدار، این حرکت ارزشمند به گونه‌ای دنبال و پیگیری شود که وابسته به افراد نبوده و مسیر توانمندسازی کارکنان وظیفه با قدرت و استمرار، ادامه یابد.

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