معاون بهداشت، درمان و امداد ارتش:
ارتش جمهوری اسلامی ایران با ۵ بیمارستان صحرایی و اورژانس هوایی در خدمت زائران اربعین است
امیر دریادار دوم پزشک مصدقخواه، با اشاره به استقرار بیمارستانهای صحرایی و درمانگاههای تخصصی در پنج مرز اصلی کشور، گفت: ارتش با تمام توان و با بهرهگیری از اورژانس هوایی هوانیروز، آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیر دریادار دوم پزشک علی مصدقخواه، معاون بهداشت، درمان و امداد و آموزش پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگو با رادیو اربعین با تشریح تمهیدات و اقدامات گسترده ارتش برای خدمترسانی به زائران اربعین با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر پشتیبانی از یگانهای عملیاتی، آماده خدمترسانی به همه هموطنان در مراکز درمانی سراسر کشور است، گفت: در همایش بینالمللی پیادهروی اربعین، با توجه به حضور هموطنان در مرزهای غربی کشور، مراکز درمانی صحرایی با حضور پزشکان، پرستاران، متخصصان و پیراپزشکان در پنج مرز اصلی مستقر شدهاند.
معاون بهداشت و درمان ارتش با تشریح جزئیات استقرار مراکز درمانی ارتش افزود: مراکز درمانی ارتش در پنج مرز اصلی کشور در مرز تمرچین (شهر پیرانشهر، استان آذربایجان غربی)، درمانگاه تخصصی در مرز خسروی (شهر قصر شیرین، استان کرمانشاه)، بیمارستان صحرایی در مرز مهران (شهر مهران، استان ایلام)، بیمارستان صحرایی در مرز چذابه (استان خوزستان)، بیمارستان صحرایی در مرز شلمچه (استان خوزستان) برای خدمترسانی به زائران اربعین مستقر شده است.
وی همچنین از استقرار ایستگاههای سلامت در کنار موکبهای یگانهای ارتش در مسیر زائران خبر داد و گفت: همه همرزمان من مشغول خدمترسانی بهداشتی و درمانی هستند و زائران عزیز میتوانند در صورت هرگونه مشکل درمانی، به این مراکز مراجعه کنند. انشاءالله با رعایت موضوعات پیشگیری و اقدامات بهداشتی، هیچ مشکلی برای عزیزان پیش نخواهد آمد.
امیر دریادار دوم پزشک مصدقخواه با اشاره به نقش اورژانس هوایی ارتش، خاطرنشان کرد: با کمک هوانیروز قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران، اورژانس هوایی نیز مانند سالهای گذشته در خدمت زائران محترم خواهد بود تا در مواقع ضروری، سریعترین خدمات را دریافت کنند.
معاون بهداشت و درمان ارتش با اشاره به پویش نذر ۷۲ خدمت در رادیو اربعین به یاد ۷۲ تن از یاران شهید حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: من قول میدهم به همه این پایگاهها سرکشی کنم و به ۷۲ زائر که از این پایگاهها عبور میکنند، خدمت کنم. خودم شخصاً به عنوان پزشک فوقتخصص، داروهای دیابت ۷۲ زائر را تنظیم میکنم.
امیر دریادار دوم دکتر مصدقخواه در پایان، با آرزوی سفری سلامت برای همه زائران، گفت: امیدواریم در این ماه عزیز، همه هموطنان بتوانند از فیوضات این زیارت بهرهمند شوند و با سلامت کامل به وطن بازگردند.