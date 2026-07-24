عزیزی
ایران هرگز ترتیبات خود در تنگه هرمز را رها نخواهد کرد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن تلاش کرد از تنگه هرمز برای فشار بر ملت ایران استفاده کند و پایگاههای خود را در منطقه تقویت کرد، اما جمهوری اسلامی ایران هرگز ترتیبات خود در تنگه هرمز را رها نخواهد کرد.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به ناکامی آمریکا در تحقق اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن به دنبال براندازی و تجزیه ایران بود، اما کمرش شکسته شد و نتوانست حتی در اراده ملت ایران نیز کوچکترین خللی ایجاد کند.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: امشب میخواهیم راجع به تحولات کشور صحبت کنیم ادامه حملات آمریکا به خاک کشورمان و عملیاتهای پهپادی و موشکی پرقدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تجاوزات و حملات و همچنین از زوایای مختلف این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم همیشه گفتیم و این بار هم با تاکید میگوییم که جنوب ایران قلب ایران است و این روزها همه مردمانی که در استانهای مختلف زندگی میکنند و این روزها و لحظهها را گذران میکنند با توجه به حملات دشمن آمریکایی به خاک جنوب کشور قلبشان در استانها و نقاط جنوبی کشور است، یکی از مسئولان و نمایندگان خانه ملت که خودشان را به استانهای جنوبی رساندند که در این روزها آنجا باشند در کنار مردم خونگرم و با غیرت جنوب آقای دکتر ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هستند که از بندرعباس امشب در گفتگوی ویژه خبری همراه ما هستند آقای دکتر عزیزی میخواهم از موضوعات مختلف روز از شما بپرسم، اما قبل از آن بپرسم که از بندرعباس و گرمای هوا چه خبر، از ادامه حملات دشمن آمریکایی به سواحل پرافتخار خلیج فارس چه خبر و البته پاسخ قدرتمندانه نیروهای مسلح به این تجاوزات.
عزیزی: بله به اتفاق تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این توفیق را داشتیم که به استان هرمزگان و سواحل خلیج فارس آمدیم البته قبل از آن در استان کرمان بودیم با اعضای شورای تامین استان کرمان نشستی را داشتیم تحولات و موضوعات کرمان و جنوب کرمان را به ویژه مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه کمیسیون به استان سرافراز هرمزگان حاضر شد آنچه که در این روز و در این ایامی که در محضر عزیزانم به ویژه نیروهای مسلح و بالاخص برادران خوب و عزیزم سرداران سرافراز سپاه اسلام در استان هرمزگان نیروی دریایی سپاه پاسداران امروز بودیم نشان از آمادگی و اقتدار و بهرهمندی از روحیه بالا که البته آنچه که از مردم عزیز استان هرمزگان همیشه انتظار بوده همین بود حقیقتاً از اولین ساعاتی که همکارانم و بنده با اعضای شورای تامین استان هرمزگان اولین نشست را برگزار کردیم که شب گذشته بود گزارشهایی را از آخرین وضعیت نیروهای مسلح شرایط دفاعی امنیتی و آخرین تحولات استان منطقه به ویژه جزایر و بالاخص تنگه پرافتخار هرمز مورد بحث و بررسی قرار گرفت نشان از توفیقات بزرگ و آمادگی همه جانبه و اقتدار بالای نیروهای مسلح بود در این نشستهایی که دیشب داشتیم، بازدیدهایی که امروز انجام شد بنده راه به راه دارم از قشم و مجموعه ردههای موشکی و پهپادی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جدا شدم و این گزارش را خدمت شما تقدیم میکنم اوج آمادگی و اقتدار و صلابت در نیروهای مسلح سپاه پاسداران به ویژه نیروی دریایی بالاخص موشکی و پهپادی مشاهده میشد پیامهایی که در این ساعات به ما گفتند که به مردم عزیز منعکس کنیم نشان دهنده آمادگی برای رویارویی مقابل و افتخارآفرینی است آنچه که به عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این بخش میتوانم خدمت شما و مردم عزیز عرض کنم اینکه نیروهای مسلح ما با همه توان و قدرت و اقتدار در صفهای پولادین متحد و منسجم همه ردههای استان نیروی دریایی سپاه، نیروی دریایی ارتش، فراجا، ردههای پدافند هوایی حتی نیروی هوایی ارتش که دیشب در جلسه گزارشهایی را دادند، اعضای شورای تامین و رئیس شورای تامین استان همه حکایت از همین است که عرض کردم آمادگی بالا، اقتدار و افتخار آفرینی و ملت بزرگ ما مطمئن باشند این روحیه و این توان و این آمادگی که ما امروز مشاهده کردیم بدون شک برای ایران اسلامی و برای همه ملت ما یک سرمایه بزرگی است که میتواند انشاالله برای تداوم توفیقاتی که در طول این چند ماه داشتیم به ویژه جنگ رمضان همچنان زمینه ساز موفقیتهای بزرگ باشد. این نکته را یادآور شوم که فرمانده موشکی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هرمزگان از میزان امکانات و تجهیزات این جملهای بود که ایشان گفت و ما از هم جدا شدیم، گفت هر میزان که ما در طول این مدت پهپاد، موشک استفاده کردیم نه به آن میزان بلکه بیشتر ذخیره و آماده کردیم برای رویارویی با دشمن، برای تغییر محاسبات دشمن، برای تحقق فرمایشات رهبر عزیز انقلاب اسلامی به ویژه تنگه هرمز اینها پیامهای ویژهای بود که از رزمندگان اسلام و نیروی دریایی البته، چون ما روز یکشنبه هفته آینده طرح تامین امنیت و توسعه و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس را در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی داریم با حضور تعداد زیادی از مسئولین و دستگاهها لازم دیدیم که قبل از اینکه وارد این دستور شویم و این طرح را به مرحله بررسی نهایی برسانیم نظرات نیروهای مسلح به ویژه ردههایی که در تنگه هرمز مسئولیت دارد را بگیریم که از این جهت هم اقدامات خوبی صورت گرفته پیشنهادات بسیار بسیار خوبی را گرفتیم و انشالله در آینده تبدیل به یک اقدام خوب و مبتنی بر منافع ملی امنیت ملی و تدابیر رهبر انقلاب خواهد شد..
سوال: شما از مادگی بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمام نقاط کشور مخصوصاً در خطه جنوب اشاره کردید در صحبتهایتان یاد کردید اجازه بدهید یک مختصری در مورد مردم جنوب صحبت کنیم روحیه مردم جنوب چطور است با توجه به اینکه شما الان بازدیدهای میدانی از میدان داشتید و حتماً در کنار مردم هم قرار گرفتید.
عزیزی: ما امروز را با نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران در خدمت فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه پاسداران بودیم تشریح کاملی از آنچه که تاکنون در سواحل جنوب کشور تنگه هرمز، جزایر و رویارویی با دشمنان ملت ایران داشتند گزارش بسیار خوبی، اما واقعیت این است که مردم خوب، مومن و فداکار استان هرمزگان بنده البته توفیق داشتم در سالیان گذشته در خدمت مردم این استان بودم همیشه آماده و با صلابت و با روحیه و ایمان و با اراده و انگیزه علی رغم اینکه در استان هرمزگان بندرعباس هوا گرم است، رطوبت هوا هم بالا است ولی انصافاً هر جای شهر رفتیم میادین مختلف، نقاط مختلف که در مسیر امکانپذیر بود باز با این حال که این شرایط آب و هوایی حاکم بود حضور مردم در میادین و اعلام آمادگی برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و حمایت از ارکان نظام اسلامی با وحدت و یکپارچگی و با انسجامی که مشاهده شد من امروز در بخشی از نقاط استان که برادران عزیز اهل سنت زندگی میکنند سرکشی کردم از حمایتها و پشتیبانیهای علمای اهل سنت، فرماندهان و مسئولین نیروی دریایی سپاه، فرماندار قشم و برخی از مسئولین گزارشهای بسیار بسیار خوب و شاید تعجب برانگیزی که علمای اهل سنت، مردم خوب بندرعباس در کنار هم با وحدت در این ایام و شبها برای حمایت از ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی جنوب همچون شمال و شمال همچون جنوب، غرب و شرق ایران اسلامی یک پیکر واحد نشان میدهند که از ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهدا به ویژه سردار شهید و عزیزان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهید تنگسیری زیاد یاد میکردند، فرماندهان شهید و رزمندگان شهیدی که از نیروی دریایی سپاه پاسداران جاودانه شدند اگر فرصت بود اتفاقاتی که در طول این ایام افتاده و تحولات بزرگی که رقم خورده و میزان اقتداری که امروز در این منطقه شاهد هستیم در شهر بندرعباس آرامش، طمأنینه، آمادگی و حمایت در جزایر و خطوط مقدم حضور نیروهای مسلح اقتدار و عزت آفرینی آن چیزی بود که ما مشاهده کردیم البته گفتم سوابق مردم خوب این استان را دارم همیشه همینطور بودند و الان در اوج آمادگی حداکثری برای رویارویی و پشتیبانی و برای اجرای منویات رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی و اجرای آنچه که امروز به عنوان یک تکلیف الهی دارند.
سوال: نکاتی که اشاره کردید از آرامش و اقتدار و انگیزه بالای مردم جنوب نکاتی است که در گزارش همکاران خوب خبرنگار اعزامی از خبرگزاری صدا و سیما خانم سهرابیان در چابهار، آقای حسینی بای در سیریک و آقای صفاریان در بوشهر و خانم چخماقی در دیگر نقطه جنوب برای ما دائماً در بخشهای خبری گزارش میدهند و این یعنی ایران یک قلب واحد در برابر دشمن است و همیشه و همواره از آب و خاکش دفاع میکند، بپردازیم به تحولات روز کشور حملاتی که دشمن به خاک ما دارد به نقاط مختلف و یک کلی اگر داشته باشیم در ذهن و یک مرور کلی اگر داشته باشیم در ذهن تا برسیم به این جا که چقدر دشمن به یک حمله گسترده و تمامعیار؛ آن چه که عنوان میکند و در لفاظیهای خود بر آن تأکید دارد، نزدیک است؟
ابراهیم عزیزی؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: اگر این جمله که میخواهم عرض کنم را ممکن است برخی باور نکنند، ولی تمام مردم این استان به ویژه بندرعباس که امروز از ابتدای صبح تا الان، قشم که من از آنجا میآیم و در واقع سواحل خلیج فارس، اگر بگویم این مردم در این شرایط ذرهای احساس و شرایط جنگی را ندارند، شاید باور نکنید، یعنی زندگی در این جا کاملاً جریان دارد، آرامش حاکم است، چیزی که شاید برخی تصور کنند که مردم در این شرایط جنگی چه میکنند؟ چه شرایط سختی دارند؟ بله، حتماً شرایط جنگی برای مردم سخت و شاید غیرقابل تحمل باشد، اما مردم ایران متفاوت هستند، مردم استان هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و چابهار؛ مردمی متفاوت، جنس مردم؛ حماسهسازی، مقاومت، ایستادگی، مبارزه، ایمان و اراده است. واقعاً در چهره این مردم چیزی به نام اضطراب، نگرانی یا خدای ناکرده سلب آرامش را اصلاً ما مشاهده نکردیم. نکته دوم؛ نیروهای مسلح ما، باور کنید این جملهای که میگویم؛ اصلاً در اوج آمادگی، رویارویی، مقابله و آماده برای ضربات کوبنده و پشیمان کننده به دشمن؛ یعنی همین الان که از برادران خوبم جدا شدم، رفتند که به پای لانچرها بروند برای انجام عملیاتهایی که پیشبینی شده و برای اقداماتی که در پاسخ به شرارتهای دشمن لازم بود خود را آماده کنند. دشمنان ملت ما به ویژه آمریکاییها بدانند؛ این اراده و وحدت ملت ما و این آمادگی نیروهای مسلح؛ سرمایهای بزرگ، بینظیر، افتخارآفرین و در عین حال پشیمانکننده است. آمریکاییها میدانند و این آمادگی را میبینند. فکر میکنم اگر بخواهند بر اساس یک محاسبه غلط اقداماتی انجام دهند، مطمئناً پشیمانکننده و دردناک پاسخ ما را خواهند دید، اما اگر عقلایی بخواهند بررسی کنند؛ این آمادگی، این توان، اراده، انگیزه و این میزان از اقتدار نیروهای مسلح و آمادگی همه ردههای نیروهای مسلح ما، به نظر میآید که راهی ندارند جز به اراده ملت و نیروهای مسلح ما تمکین کنند، تن دهند و فکر میکنم با این میزان آمادگی و این تلاشی که صورت گرفته، آمریکاییها اگر خطای محاسباتی هم داشته باشند، باز هم به هیچ وجه قادر نیستند کوچکترین اهداف خود را اینجا محقق کنند. امروز در جزیره هنگام، لارک و قشم؛ هر جا ما رفتیم؛ هم آمادگی مردم، هم نیروهای مسلح و باور کنید اصلاً انگار نه انگار اینجا منطقهای است که آمریکاییها تهدید میکنند یا تهدید کردند یا اقداماتی را انجام دادند. این میزان از آمادگی و اقتدار، بدون شک برای دشمن جز پشیمانی چیزی به همراه ندارد.
سؤال: ما دوباره شاهد لفاظیهای آمریکا علیه ایران هستیم، میبینیم که مقامات آمریکایی مردم ایران را تهدید میکنند که زیرساختها، پلها و نیروگاهها را مورد حمله قرار میدهند، میبینیم که ایران را تهدید به حمله زمینی میکنند، این از نگاه شما یک تاکتیک و اهرم فشار برای پیشرفت آن چیزی است که آنها در ذهن دارند یا نه مثل همیشه آنها بر خلاف موازین و قوانین بینالمللی از خط قرمزها عبور خواهند کرد؟
عزیزی: فکر میکنم بیشتر این اقدامات آمریکاییها برای ایجاد فشار است؛ یعنی وقتی بحث محاصره دریایی را دوباره مطرح میکنند یا موضوع تحریمها یا اقداماتی که ما به آن فشار نظامی میگوییم، بیشتر برای این است که از این ظرفیتهای همراه با تهدید، امتیازاتی را بگیرند، اما بدون شک ملت بزرگ ما و مسئولین نظام اسلامی روی منافع و امنیت ملی کشور و دستاوردهای نبرد ۱۲ روزه، نبرد رمضان و دستاوردهای باشکوهی که در طول این سالها داشتند و به ویژه سرمایه بینظیری که در راستای وحدت، انسجام و بالأخص درسی که از مکتب رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرامین رهبر عزیز انقلاب اسلامی گرفتند، هیچ واهمهای ندارند، البته این را باز هم میخواهم تأکید کنم؛ آمریکاییها سعی کنید اقداماتی را انجام ندهید که پشیمان و پاسخهای دردناک را از این مردم و نیروهای مسلح که در اوج اقتدار و صلابت از مرزهای آبی و خاکی ایران اسلامی پاسداری میکنند، مطمئن باشید هر رفتار شما پاسخی دردناک و پشیمان کننده مثل جنگ ۱۲ روزه و رمضان را در بر دارد، بلکه به جهت اقتدار و آمادگی بیشتر و وحدت حداکثری، پاسخ؛ دردناکتر از گذشته هم خواهد بود.
سوال: این روزها بحث تنگه هرمز نه تنها در کشور، نه تنها در منطقه غرب آسیا بلکه در تمام دنیا به جهت اینکه تمام کشورها متاثر شدند از ابعاد اقتصادی و ابعاد انرژی آن داغ است، یک سوال بسیار مهم اینجا مطرح است جمهوری ایران تاکید میکند که مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز به قبل از ۹ اسفند بر نخواهد گشت آمریکا از مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز عصبانی است، بعد از تجاوزات دشمن آمریکایی دیدیم که تنگه هرمز بسته شد انسداد تنگه هرمز با توجه به اینکه این تنگه یک مولفه و یک راهبرد تامین امنیت جمهوری اسلامی ایران است تا کی ادامه خواهد داشت؟
عزیزی: در رابطه با تنگه هرمز اول اینکه سفر ما به خود استان هرمزگان برای این است که انشالله ما در هفته آینده بنا به تصمیمی که مجلس شورای اسلامی گرفته بنا براین است که طرح تامین امنیت و پیشرفت و توسعه خلیج فارس و تنگه هرمز را در دستور کار کمیسیون امنیت ملی خواهیم داشت، قریب به ۱۲ طرح که همکارانم و دستگاههای مختلف ارسال کردند و به مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند انشاالله در کمیسیون با حضور مسئولین مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد، ما برای اینکه این طرح را از جهت کارشناسی به ویژه عزیزانی که در صحنه و میدان هستند هم خوب مورد بررسی قرار بدهیم شب گذشته در جلسه شورای تامین استان هرمزگان بحث کردیم و قرار بر این شد که اعضای شورای تامین استان پیشنهادات خودشان را پیرامون این طرح که انشالله در آینده تبدیل به یک قانون بسیار مهم و اثرگذار در بخشهای مختلف خواهد شد را انشاالله اخذ خواهیم کرد، اما سوال شما، انسداد تنگه هرمز بدون شک تا زمانی که همه طرفهای این موضوع به ویژه کشورهایی که و بالاخص آمریکاییها تا زمانی که تن به اراده ملت ایران و تا زمانی که امر مهم منافع و امنیت ملی ما در این آبراههای خلیج فارس و تنگه استراتژیک هرمز تامین نشود همین مسیر است یعنی ایستادگی، مقاومت و برخورد قاطع، من از برادران خوب موشکی سوال کردم الان آخرین وضعیت خیلی واضح و شفاف گفتند که اصلاً امکان ندارد شناوری بتواند از دید و تیر ما خارج باشد و هر موقع هم شیطنتی شده تحریکی کردند عین جمله برادران موشکی نیروی دریایی سپاه و پهپادی این بود که آمریکاییها خیلی تلاش میکنند کشورهای مختلف و شناورهای مختلف را تحریک کنند که امن است بیایید ما برایتان یک چتر هوایی ایجاد میکنیم یک پوشش هوایی برای شما فراهم میکنیم از این تنگه عبور کنید ولی هیچ کشوری اعتماد نمیکند اگر کشوری هم اعتماد کند یا شناوری بیگدار از این مسیر بخواهد عبور کند از آن مسیر غیر ایمن عبور کند ترتیبات ایرانی را رعایت نکند محکم مورد برخورد قرار میگیرد، لذا من این که الان میگویم اینها مشاهدات خودم است و گفتوگوهایی است که با فرماندهان و مسئولینی که بر تنگه هرمز ماموریت و مسئولیت دارند الان هم که از من جدا شدند رفتند گفتند ما الان میرویم هر اقدام خلاف قوانین و ترتیبات ایرانی از تنگه هرمز را مورد برخورد قرار میدهیم به محض اینکه گزارشی داشته باشیم یا شواهد و قرائنی داشته باشیم به ملت بزرگ و عزیز ایران یادآور شوید ما روی عهد و پیمانی که با ملت بزرگ و رهبر عزیز و فرزانه انقلاب بستیم تا آخرین نفس هستیم اجازه نخواهیم داد این گذرگاه استراتژیک آبی ایران اسلامی ذرهای مورد خدشه قرار بگیرد، آمریکاییها باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران مصمم و ثابت قدم و با اراده از این موقعیت ژئوپلیتیک خودش تا تامین منافع و تامین اراده ملت ایران پاسداری میکند اینکه آمریکاییها عصبانی هستند حتماً همینطور است آنها باید عصبانی باشند آمریکایی یک تنگه پر رفت و آمد و پر از ظرفیتهای اقتصادی که قبل از جنگ رمضان رفت و آمد صورت میگرفت، جمهوری اسلامی تامین هزینه میکرد، تامین امنیت میکرد، پشتیبانی و حمایت میکرد به واسطه آن نگاهی که به نوع دوستی و حسن همجواری به کشورهای همسایه داشت ولی آمریکاییها چه کردند آمدند ناجوانمردانه به این مردمی که پاسدار تامین امنیت و آرامش همین آبراه بودند حمله کردند جمهوری اسلامی ایران این تاکید را داشت که دست از این خطای محاسباتی بردارید جنگ را در این منطقه شروع کنید حتماً گستره این جنگ منطقهای و حتی ممکن است در آینده فرامنطقهای باشد خوب آمریکاییها اشتباه کردند اشتباه استراتژیک کردند، رفتار خلاف منافع ملی شرارت کردند همین میناب عزیز ما دانش آموزانی که روز گذشته بخشی از پیکرشان باز به اجساد مطهرشان ملحق شد اینها جنایت کردند ما از این جنایت نگذشتیم و نخواهیم گذشت، پاسخ قاطع را گرفتند و به فضل الهی در آینده بیشتر خواهند گرفت و طبیعتاً عصبانی میشوند آمریکاییها روزی که این جنگ را شروع کردند با وعده تسلیم، تجزیه و براندازی ایران وارد این جنگ شدند، اقداماتی را شروع کردند، رفتارهای غلطی در بخشهای مختلف از ایران اسلامی، اما به کدامیک از اهدافشان رسیدند؟ موفق شدند یک وجب از خاک ایران را مورد اقدام قرار بدهند؟ موفق شدند بر اراده ملت ایران تاثیر بگذارند؟ بله ملت بزرگ ما به صحنه آمد آنها انتظار حضور مردم برای رفتارهایی که مورد انتظار آنها بود مردم آمدند صحنههای بزرگ و حماسی را خلق کردند، نیروهای مسلح ما آمدند تنگه هرمز را بستند و اراده ملت ایران را نشان دادند، پایگاههای آمریکاییها مورد ضربه قرار گرفت بارها این را گفتیم قریب به ۹ هزار نفر سربازان آمریکایی مفتضحانه از این منطقه فرار کردند..... آنها انتظار حضور مردم برای رفتارهایی که مورد انتظار آنها بود، مردم آمدند صحنههای بزرگ و حماسی را خلق کردند، نیروهای مسلح ما آمدند تنگه هرمز را بستند و اراده ملت ایران را نشان دادند. پایگاههای آمریکاییها مورد ضرب قرار گرفت، بارها این را گفتیم؛ نزدیک به ۹ هزار نفر نیروها و سربازان آمریکایی مفتضحانه از این منطقه فرار کردند. من به شما مردم عزیز یادآور شوم، امروز من از خلیج فارس این ساعت؛ الان نزدیک یک ساعت است من از خلیج فارس آمدم در این استودیو، یک فروند شناور یا تجهیزات نظامی آمریکاییها در این منطقه حضور ندارند. من یک زمانی استاندار این استان بودم، روزهایی بود در شورای تأمین استان هرمزگان از ردههای مختلف گزارش میگرفتم. حداقل بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ فروند تجهیزات مختلف دریایی، هوایی و اقدامات بیشمار نظامی را در این منطقه گزارش میکردند؛ پرواز هواپیماهای کشورهای غربی، اروپایی و آمریکایی در این منطقه واقعاً آن موقع فوق تصور ما هم بود. امروز نگاه میکنم وقتی آن زمان را به یاد میآورم، میبینم چه افتخار بزرگی، چه اقتدار بینظیری حاکم است. همان کشوری که در جنوب خلیج فارس و سواحل کشورهای همسایه جولان میدادند، آسمان این کشورها را تسخیر کرده بودند، در جنوب خلیج فارس به راحتی از شمال به جنوب و غرب به شرق در حرکت بودند، الان یک فروند شناور اینجا حضور ندارد. نزدیکترین آنها بالغ بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ مایل از خلیج فارس فاصله دارد؛ این یعنی چه؟ یعنی عزتآفرینی، اقتدار و اراده ملت ایران، بله آمریکاییها امروز باید عصبانی باشند، چون به هیچ کدام از وعدههایی که به کشورهای همسایه دادند، نتوانستند عمل کنند، به هیچ کدام از وعدههایی که در مقابله با ملت بزرگ ایران داشتند؛ تسلیم، تجزیه و براندازی؛ نه تنها نتوانستند، بلکه برعکس همانطور که عرض کردم تنگه هرمز بسته، ملت بزرگ آمد در صحنه و آمریکاییها را یک شکست مفتضحانه، بارها گفتم؛ شاید تکراری باشد، خود طراحان منطقه، خود کسانی که سالها غرب آسیا را مجهز و تجهیز کردند و فرماندهانی که آمدند طرحهای مختلفی را در این منطقه به اجرا گذاشتند، برای سلب آسایش مردم این منطقه و به ویژه ملت بزرگ ایران، امروز خودشان میگویند که سهگانه موشکی، مردم و تنگه هرمز و البته نادانی و احمقی رئیس جمهور آمریکا باعث شد که ما این همه دستاورد را به باد و از دست بدهیم؛ اینها حکایتهای واقعی است، اینها داستان و خیالپردازی نیست، اینها واقعیتهایی است که امروز نیروهای مسلح ما آن را به عنوان یک اقدام بزرگ به همه دنیا ثابت کردند که آمریکاییها قابل اعتماد نیستند و امنیتی را برای منطقه به همراه ندارند. شما فرمودید آمریکاییها عصبانی هستند؛ حرف کاملاً درستی است. بدون شک باید عصبانی باشند، البته ما سالهای قبل هم این پاسخ را از زبان شهید مظلوم بهشتی به آنها گفتیم؛ آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. امروز بدون شک آمریکاییها در این شرایط قرار گرفتند، مرگ آنها در منطقه فرارسیده، آمریکاییها میدانند راهی جز تن دادن به اراده ملت ایران ندارند، آمریکاییها میدانند باید بدانند به سرزمینهای خودشان که البته آنجا هم همراه با اقداماتی و رفتارهایی است که طبعاً خودشان میتوانند پاسخی را اگر داشته باشند بدهند، به این جهت عرض میکنم که در همان سرزمینهای اصلی خودشان هم دچار انواع مشکلات هستند، دیدید و شنیدید، ولی به هر حال امروز عدم اعتماد به آمریکا در کشورهای منطقه، تلفات سنگین، اخراج ناوهای آمریکایی، فرار سربازان و از همه مهمتر؛ اقتدار ملت ایران و نیروهای مسلح را در این منطقه شاهدیم و اینها علت عصبانیتی است که شما به درستی به آن اشاره کردید.
سؤال: سهگانهای را اشاره کردید؛ نیروهای مسلح پرقدرت، تنگه هرمز و مردمی که همیشه در صحنه هستند؟
عزیزی: میخواهم در پایان این گفتوگو اول از مردم خوب و عزیز ایران اسلامی که با وحدت و اراده پای ارزشهای انقلاب و فرامین رهبر حکیم و مقتدر ایران اسلامی و در صحنههای مختلف حاضر شدند، در تشییع با شکوه پیکر مطهر رهبر شهید و سایر شهدا حاضر شدند و خود؛ یک حماسه بزرگ و بینظیر شد، سپاسگزار باشم. از مردم خوب و عزیز سرزمین جنوب که ایران اسلامی ثابت کرده همیشه یک پیکر واحد است؛ شمال، جنوب، غرب، شرق؛ همه یک تن واحد، یک قلب تپنده به ایران اسلامی هستیم، تشکر کنم که با این شرایط آب و هوایی، پشتیبانی کردند از نیروهای مسلح، حامی نیروهای مسلح؛ سپاه پاسداران، ارتش، فراجا و سایر ارکان قدرتسازمان سپاسگزار باشم که این چنین آمادگیهایی را فراهم کردند و به دشمنان ملت ایران یادآور شوم؛ سعی کنید دوباره دچار خطای محاسباتی نشوید، وگرنه پاسخ، دردناکتر از گذشته است.