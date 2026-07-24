انهدام موشک تاماهاوک آمریکایی در آسمان کهنوج

به گزارش ایلنا، این عملیات در چارچوب رصد مستمر حریم هوایی کشور و با واکنش به‌موقع و دقیق یگان‌های موشکی مستقر در منطقه انجام شده و موشک مهاجم پیش از ورود به حریم مسکونی و حساسیت‌های امنیتی منطقه، هدف اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

فرمانده سپاه شهرستان کهنوج تاکید کرد: «هرگونه تعرض و پرواز غیرمجاز در حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، با واکنش قاطع، کوبنده و بی‌دریغ نیرو‌های مسلح روبه‌رو خواهد شد و پدافند هوایی سپاه با آمادگی کامل، امنیت آسمان منطقه را با قدرت تمام تأمین می‌کند.»

سرهنگ پاسدار حسن سنجری، از معاون عملیات سپاه شهرستان کهنوج و نیز از همکاری و همراهی فرمانده و بسیجیان حوزه عشایری کهنوج که در این عملیات نقش مؤثری ایفا کردند، قدردانی کرد.