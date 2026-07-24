بازدید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از استقرار یگانها در مناطق مرزی جنوب شرق و سواحل مکران
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی با حضور در مناطق مرزی جنوب شرق کشور از مناطق عملیاتی در چابهار و سواحل مکران بازدید و با رزمندگان مستقر در این مناطق دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جمع رزمندگان یگانهای مستقر در نوار مرزی جنوب شرق مناطق عملیاتی و مرزی چابهار با اشاره به سخنان ارزشمند شهید والامقام مصطفی چمران مبنی بر اینکه زمانی که شیپور جنگ نواخته میشود مرد از نامرد شناخته میشود گفت: امروز چشم دنیا و تمامی آزادیخواهان و ملت شهیدپرور ایران اسلامی بعد از خداوند متعال به قدرت و قوت شما رزمندگان نیروهای مسلح و مقتدر دوخته شده و نیروهای مومن و متعهد ارتش جمهوری اسلامی ایران در این نبرد، مردانه از وطن دفاع کرده و همچنان در حال دفاع هستند.
نماینده ولی فقیه در ارتش با اشاره به ظرفیت بالای ثبت نام جانفداهای ایران عزیز گفت: الحمدلله با وجود نیروهای مسلح و ارتشی مقتدر و پا در رکاب فعلا نیازی به حضور مردم در جبههها نیست و ما هم به نمایندگی از همان مردم به شما و فرماندهان شما خسته نباشید میگوییم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه بازدید از پاسگاههای فرماندهی ارتش مستقر در نواری مرزی جنوب شرق و سواحل مکران گفت: این جنگی که بر ما تحمیل کردهاند بدون شک یک پیروز دارد و آن هم ایران سربلند باذن الله خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی گفت: در تاریخ اسلام رشادتها و مجاهدتهای فراوانی شنیدیم ولی آنچه که شنیده بودیم، شما مجاهدان در عصر حاضر آن را به تصویر کشیدید، ما و دنیا این شجاعتها را با چشم خود دیدیم و تاریخ درباره این مجاهدت شما قضاوت خواهد کرد و در تاریخ سراسر فراز و فرود ایران عزیز مقاطع حساسی رخ داده و بعضی رفوزه و برخی نمره قبولی گرفتند و اکنون شما جزو آن دسته از عزیزانی هستید که بالاترین نمره قبولی را در دفاع از ارزشها دریافت کردهاید و اکنون شما در ردیف یاران باوفای پیامبر بزرگ اسلام و اهل بیت علیهم السلام هستید.
وی با اشاره به خیال پردازیهای دشمن در خصوص اهداف شوم خود تاکید کرد: دشمن با خیال خام خود سودای تغییر رژیم را در سه روز در سر میپروراند غافل از اینکه اینجا ایران امام حسین (ع) است و همه پرورش یافته مکتب حسینی هستند و باذن الله تا امروز که چهار ماه از تجاوز ابرقدرتها میگذرد در ایران اسلامی زمینگیر شده و تمامی منافع و پایگاههای آنها در منطقه ویران شده و در این باتلاق گرفتار شدهاند.
وی ادامه داد: این جنگ نشان داد رزمندگان ما مانند ارباب بیکفن هستند و ترامپ و ایادی آن مثل یزید و از یاران جزیره اپستین میباشند، ساکنان و مهمانان جزیره اپستین مثل یزید شرب خمر و فسق علنی انجام میدهند، انسان بیگناه رو میکشند مثل بچههای مظلوم مدرسه میناب.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بخش دیکری از سخنانش گفت: ترامپ ملعون با خیال خام خود تصمیم داشت سه روزه کار ایران را تمام کند و در جایی گفته بود که رهبر ایران رو اون مشخص میکند و شاید خودش هم رهبری ایران را قبول کند، او هم مثل صدام ملعون که فکر میکرد یک هفته میتواند ایران را بگیرد، اما آنها چون ملت غیور ایران اسلامی را نشناخته بودند. ملت غیور و مومن ایران اسلامی به پشتیبانی از شما رزمندگان اسلام قیام کردند و الان نزدیک به ۱۴۰ روز است که آمریکا و اسرائیل کودککش را شکست دادهاند.
کارکنان ارتش نیز در این دیدار اظهار کردند: با اشاره به این مطلب که ما تا آخرین قطره خون از کشور عزیز ایران دفاع میکنیم خواستار این بودند که این پیام آنها را به رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمانده کل قوا و همچنین به فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرلشکر حاتمی را برسانند.