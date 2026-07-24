به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه که به همراه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه برای شرکت در اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است، در پیامی در شبکه ایکس در این خصوص نوشت:



«ما برای شرکت در نشست شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در شهر چولپون‌آتا، قرقیزستان، حضور داریم.



ایران اهمیت ویژه‌ای برای سازمان همکاری شانگهای (SCO) و سایر سازوکارهای مشابه چندجانبه قائل است؛ در زمانه‌ای که یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه، پیمان‌شکنی و توسل به زور، در حال تضعیف شدید اصول بنیادین حاکمیت قانون، منشور سازمان ملل و نظم حقوقی مبتنی بر منشور است، سازمان همکاری شانگهای و ترتیبات چندجانبه مشابه نیروهای محوری و پیشتاز برای چندجانبه‌گرایی واقعی به شمار می‌روند.»