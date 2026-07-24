تعزیرات با محتکران و مافیای اقتصادی برخورد کند

وی افزود: بدون شک اگر سازمان تعزیرات و دستگاه های نظارتی با مخلان نظم اقتصادی برخورد جدی داشته باشند دیگر شاهد احتکار و گران‌فروشی هایی که اقتصاد را بحرانی می کند نخواهیم بود؛ بالاخره اگر می خواهیم ثبات در بازار را شاهد باشیم باید نظارت بر بازار بدون وقفه صورت بگیرد و این نیز وظیفه نهادهای زیرمجموعه دولت است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت باید تمام ظرفیت های نظارتی خود را به کار گیرد تا زمینه برای ثبات اقتصادی مهیا شود و نگذارد سوداگران و مافیا در این وضعیت بحرانی جولان بدهند و نظم اقتصادی را برهم بزنند، اکنون بازار ارز باید با جدیت نظارت شود و این وظیفه بانک مرکزی است چرا که اگر این اتفاق نیفتد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقلام اساسی نمایان خواهد شد و معیشت مردم دچار اختلال می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: قطعا؛ نظارت مستمر دولت بر بازار علاوه بر اینکه دست محتکران و مافیا را در اقتصاد کوتاه می کند بلکه ثبات را در بازار نیز ایجاد خواهد کرد و تورم را کاهش می دهد، انتظار می رود تعزیرات حکومتی ورود جدی داشته باشد و نگذارد عده ای سودجو به نظام اقتصادی ضربه وارد کنند.



این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: تداوم نظارت بر بازار و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و برخورد سریع با متخلفان، می‌تواند زمینه ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم سازد؛ معتقدم دولت باید تیم کارشناسی را برای رصد محتکران و سودجیان تشکیل دهد تا از این طریق شناسایی و برخورد لازم صورت پذیرد./