طغیانی:
تعزیرات با محتکران و مافیای اقتصادی برخورد کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید نظارت مستمر بر بازار را در دستور کار خود قرار دهد و همچنین تمامی ارکان اقتصادی متحد شوند تا از این وضعیت اقتصادی عبور کنیم.
به گزارش ایلنا، مهدی طغیانی، با اشاره به اینکه نظارت مستمر بر بازار می تواند نقش تاثیر گذاری بر بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشد گفت: دولت باید نظارت مستمر بر بازار را در دستور کار خود قرار دهد و همچنین تمامی ارکان اقتصادی متحد شوند تا از این وضعیت اقتصادی عبور کنیم؛ قطعا می توانیم از این شرایط سخت اقتصادی عبور کنیم اما این منوط به هم افزایی دستگاه های مختلف بازمی گردد.
وی افزود: بدون شک اگر سازمان تعزیرات و دستگاه های نظارتی با مخلان نظم اقتصادی برخورد جدی داشته باشند دیگر شاهد احتکار و گرانفروشی هایی که اقتصاد را بحرانی می کند نخواهیم بود؛ بالاخره اگر می خواهیم ثبات در بازار را شاهد باشیم باید نظارت بر بازار بدون وقفه صورت بگیرد و این نیز وظیفه نهادهای زیرمجموعه دولت است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت باید تمام ظرفیت های نظارتی خود را به کار گیرد تا زمینه برای ثبات اقتصادی مهیا شود و نگذارد سوداگران و مافیا در این وضعیت بحرانی جولان بدهند و نظم اقتصادی را برهم بزنند، اکنون بازار ارز باید با جدیت نظارت شود و این وظیفه بانک مرکزی است چرا که اگر این اتفاق نیفتد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقلام اساسی نمایان خواهد شد و معیشت مردم دچار اختلال می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: قطعا؛ نظارت مستمر دولت بر بازار علاوه بر اینکه دست محتکران و مافیا را در اقتصاد کوتاه می کند بلکه ثبات را در بازار نیز ایجاد خواهد کرد و تورم را کاهش می دهد، انتظار می رود تعزیرات حکومتی ورود جدی داشته باشد و نگذارد عده ای سودجو به نظام اقتصادی ضربه وارد کنند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: تداوم نظارت بر بازار و هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و برخورد سریع با متخلفان، میتواند زمینه ارتقای شاخصهای کلان اقتصادی را فراهم سازد؛ معتقدم دولت باید تیم کارشناسی را برای رصد محتکران و سودجیان تشکیل دهد تا از این طریق شناسایی و برخورد لازم صورت پذیرد./