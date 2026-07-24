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دادستان تهران:

برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است/ ۲۲ متهم بازداشت شدند/ برای ۱۵ نفر اعلان قرمز صادر شد

برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است/ ۲۲ متهم بازداشت شدند/ برای ۱۵ نفر اعلان قرمز صادر شد
کد خبر : 1817728
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دادستان تهران عمومی و انقلاب تهران از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در خصوص شرکت‌های تراستی متخلف خبر داد و گفت: تاکنون ۵۹ پرونده برای مدیران این شرکت‌ها تشکیل شده است.

به گزارش ایلنا، علی صالحی با اشاره به پیگیری جدی پرونده‌های تراستی در کمیته مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز و نیز دادسرای تهران، اظهار داشت: تاکنون برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده که در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر شده است.

دادستان تهران افزود: ۲۲ نفر از متهمان این پرونده‌ها به زندان معرفی شده‌اند و برای ۱۵ نفر از آنان اعلان قرمز (اخطار بین‌المللی پلیس اینترپل) صادر و در حال پیگیری است.

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