بامری مطرح کرد:
تأمین بهموقع سوخت، شرط رونق تولید و کشت مکانیزه
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تأکید بر اهمیت تأمین سوخت ادوات کشاورزی، گفت: اختصاص ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت با پیگیری کمیسیون کشاورزی، در صورت اجرای کامل و بهموقع، بخش مهمی از مشکلات کشاورزان را برطرف کرده و زمینه رونق تولید، اشتغال و توسعه کشت مکانیزه را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا، رحمدل بامری عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت تأمین سوخت ادوات کشاورزی، گفت: یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی، تأمین سوخت مورد نیاز ادوات است، بهویژه در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان که به دلیل شرایط اقلیمی و گرمای شدید، زمینهای کشاورزی پس از آبیاری در فاصله زمانی کوتاهی دوباره به آبیاری نیاز پیدا میکنند.
وی افزود: برای انجام عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی، استفاده از ادوات مکانیزه ضروری است و این ادوات نیز به سوخت نیاز دارند. در برخی استانها از جمله سیستان و بلوچستان، کشتهای بهاره، پاییزه و زمستانه بهطور همزمان انجام میشود و همین موضوع ضرورت تأمین مستمر سوخت را دوچندان میکند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: با توجه به چهار فصل بودن برخی استانها، بهویژه سیستان و بلوچستان، لازم است سوخت مورد نیاز کشاورزان هم از نظر میزان و هم از نظر زمان تخصیص، بهموقع در اختیار آنان قرار گیرد؛ چرا که در غیر این صورت، این موضوع به یکی از دغدغههای جدی کشاورزان تبدیل خواهد شد؛ مشکلی که متأسفانه در سالهای گذشته نیز وجود داشته است.
بامری تصریح کرد: اگر تصمیمات اتخاذشده بهصورت کامل اجرایی و عملیاتی شود، بسیاری از مشکلات کشاورزان برطرف خواهد شد و از سوی دیگر، شاهد افزایش سطح زیر کشت، رونق برداشت محصولات، افزایش درآمد پایدار و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی خواهیم بود.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت کشاورزی مکانیزه، گفت: تأمین بهموقع سوخت، یکی از پیشنیازهای توسعه کشت مکانیزه و اجرای سامانههای نوین آبیاری تحت فشار است و نقش مهمی در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: پیگیریهای کمیسیون کشاورزی برای اختصاص سهمیه ۱۰۰ میلیون لیتری سوخت، اقدامی مؤثر و کارساز بود که میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه را برطرف کند.
بامری در پایان از پیگیریهای کمیسیون کشاورزی برای تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این مصوبه، دغدغه کشاورزان در زمینه سوخت به حداقل برسد.