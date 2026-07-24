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کوچکی‌نژاد:

بانک مرکزی باید مانع جهش نرخ ارز شود

بانک مرکزی باید مانع جهش نرخ ارز شود
کد خبر : 1817719
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عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه ثبات بازار ارز یکی از مهم‌ترین الزامات حفظ معیشت مردم و رونق تولید است، گفت: بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز است و نباید اجازه دهد نوسانات ارزی، قیمت کالاها و هزینه‌های زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش ایلنا، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت مدیریت بازار ارز، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نرخ ارز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که کوچک‌ترین نوسان در بازار ارز، آثار مستقیم خود را بر قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه، هزینه تولید و در نهایت معیشت مردم نشان می‌دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: هرگونه افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید، تشدید تورم و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار می‌شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار نیز نمی‌تواند برای آینده فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی کند و این مسئله به کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید منجر خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر مسئولیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، تصریح کرد: بانک مرکزی باید با استفاده از همه ابزارهای پولی، ارزی و نظارتی، از ایجاد نوسانات هیجانی در بازار جلوگیری کند. مدیریت بازار ارز صرفاً به معنای کنترل قیمت نیست، بلکه ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی نیز از وظایف این نهاد محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: بازار ارز نباید به محلی برای سودجویی عده‌ای محدود تبدیل شود. لازم است با مدیریت دقیق منابع و مصارف ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت مؤثر بر معاملات، از هرگونه التهاب در بازار جلوگیری شود تا تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با اطمینان بیشتری تأمین کنند.

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: ثبات نرخ ارز، علاوه بر حمایت از تولید، نقش مهمی در حفظ قدرت خرید مردم دارد. هر زمان نرخ ارز از کنترل خارج شده، نخستین پیامد آن افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر اقشار حقوق‌بگیر و دهک‌های متوسط و پایین جامعه بوده است؛ از این رو انتظار می‌رود بانک مرکزی با سیاست‌های هوشمندانه، مانع از جهش‌های ارزی شده و آرامش را به بازار بازگرداند. 

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