بانک مرکزی باید مانع جهش نرخ ارز شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: هرگونه افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید، تشدید تورم و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار می‌شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار نیز نمی‌تواند برای آینده فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی کند و این مسئله به کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید منجر خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر مسئولیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، تصریح کرد: بانک مرکزی باید با استفاده از همه ابزارهای پولی، ارزی و نظارتی، از ایجاد نوسانات هیجانی در بازار جلوگیری کند. مدیریت بازار ارز صرفاً به معنای کنترل قیمت نیست، بلکه ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی نیز از وظایف این نهاد محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: بازار ارز نباید به محلی برای سودجویی عده‌ای محدود تبدیل شود. لازم است با مدیریت دقیق منابع و مصارف ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت مؤثر بر معاملات، از هرگونه التهاب در بازار جلوگیری شود تا تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با اطمینان بیشتری تأمین کنند.

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: ثبات نرخ ارز، علاوه بر حمایت از تولید، نقش مهمی در حفظ قدرت خرید مردم دارد. هر زمان نرخ ارز از کنترل خارج شده، نخستین پیامد آن افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر اقشار حقوق‌بگیر و دهک‌های متوسط و پایین جامعه بوده است؛ از این رو انتظار می‌رود بانک مرکزی با سیاست‌های هوشمندانه، مانع از جهش‌های ارزی شده و آرامش را به بازار بازگرداند.