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رئیس کمیته حمل و نقل هوایی مجلس خبر داد؛

نظارت جدی و مستمر بر نرخ بلیت پروازهای اربعین

نظارت جدی و مستمر بر نرخ بلیت پروازهای اربعین
کد خبر : 1817717
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رئیس کمیته حمل و نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق زائران اربعین حسینی(ع) از نظارت دقیق و مستمر بر روند عرضه و قیمت‌گذاری بلیت پروازهای اربعین به منظور جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرامرز شهسواری، رئیس کمیته حمل و نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق زائران اربعین حسینی (ع) گفت: روند عرضه و قیمت‌گذاری بلیت پروازهای اربعین به‌صورت دقیق و مستمر مورد نظارت قرار خواهد گرفت.

 

وی با اشاره به مسئولیت کمیته حمل و نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس در پیگیری مسائل مربوط به این حوزه اظهار داشت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی، اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت بلیت، مقابله با تخلفات احتمالی و تسهیل دسترسی زائران به پروازهای اربعین انجام خواهد شد.

شهسواری افزود: مجلس شورای اسلامی با جدیت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول نظارت دارد تا زائران اربعین بتوانند با آرامش، امنیت و هزینه‌ای منصفانه از خدمات حمل‌ونقل هوایی بهره‌مند شوند و هیچ‌گونه اجحافی در حق مردم صورت نگیرد.

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