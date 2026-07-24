رئیس کمیته حمل و نقل هوایی مجلس خبر داد؛
نظارت جدی و مستمر بر نرخ بلیت پروازهای اربعین
رئیس کمیته حمل و نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق زائران اربعین حسینی(ع) از نظارت دقیق و مستمر بر روند عرضه و قیمتگذاری بلیت پروازهای اربعین به منظور جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمتها خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرامرز شهسواری، رئیس کمیته حمل و نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق زائران اربعین حسینی (ع) گفت: روند عرضه و قیمتگذاری بلیت پروازهای اربعین بهصورت دقیق و مستمر مورد نظارت قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به مسئولیت کمیته حمل و نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس در پیگیری مسائل مربوط به این حوزه اظهار داشت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی، اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت بلیت، مقابله با تخلفات احتمالی و تسهیل دسترسی زائران به پروازهای اربعین انجام خواهد شد.
شهسواری افزود: مجلس شورای اسلامی با جدیت بر عملکرد دستگاههای مسئول نظارت دارد تا زائران اربعین بتوانند با آرامش، امنیت و هزینهای منصفانه از خدمات حملونقل هوایی بهرهمند شوند و هیچگونه اجحافی در حق مردم صورت نگیرد.