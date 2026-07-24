۴ شهید و ۵ مجروح در تجاوز دشمن آمریکایی به اطراف اهواز
بر اثر حملات متجاوزان آمریکایی به اطراف شهر اهواز ۴ نفر به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: پس از حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به نقاطی در اطراف شهر اهواز ۴ نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند.
ولی الله حیاتی با اشاره به اینکه در این حملات جنایتکارانه ۵ هموطن نیز مجروح شدند، ادامه داد: اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا اطلاع رسانی میشود.
وی همچنین حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به خرمشهر در شب گذشته را تکذیب کرد.