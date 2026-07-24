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۴ شهید و ۵ مجروح در تجاوز دشمن آمریکایی به اطراف اهواز

۴ شهید و ۵ مجروح در تجاوز دشمن آمریکایی به اطراف اهواز
کد خبر : 1817714
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بر اثر حملات متجاوزان آمریکایی به اطراف شهر اهواز ۴ نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت:  پس از حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به نقاطی در اطراف شهر اهواز ۴ نفر از هموطنانمان به  شهادت رسیدند.

ولی الله حیاتی با اشاره به اینکه در این حملات جنایتکارانه ۵ هموطن نیز مجروح شدند، ادامه داد: اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.

وی  همچنین حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به خرمشهر در شب گذشته را تکذیب کرد.

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