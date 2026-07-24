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حمله دشمن آمریکایی به حومه شهر خرم‌آباد با دو مجروح

حمله دشمن آمریکایی به حومه شهر خرم‌آباد با دو مجروح
کد خبر : 1817712
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معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان گفت: بامداد امروز دوم مرداد ۱۴۰۵، درپی حمله پهبادی دشمن آمریکایی به یکی از مناطق حومه شهر خرم‌آباد دو نفر مجروح شد.

به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت:دشمن متجاوز آمریکایی بامداد امروز دوم مرداد ۱۴۰۵، با حمله پهپادی یکی از مناطق حومه ی شهر خرم‌آباد را مورد هدف قرار داد.

سعید پور علی افزود: در این حمله پهپادی دو نفر مجروح شدند.

وی تأکید کرد: هرگونه خبر درخصوص حوادث جنگ، صرفاً از منابع رسمی دنبال شود.

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