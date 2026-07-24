به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت:دشمن متجاوز آمریکایی بامداد امروز دوم مرداد ۱۴۰۵، با حمله پهپادی یکی از مناطق حومه ی شهر خرم‌آباد را مورد هدف قرار داد.