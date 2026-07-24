حمله دشمن آمریکایی به حومه شهر خرمآباد با دو مجروح
معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان گفت: بامداد امروز دوم مرداد ۱۴۰۵، درپی حمله پهبادی دشمن آمریکایی به یکی از مناطق حومه شهر خرمآباد دو نفر مجروح شد.
به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت:دشمن متجاوز آمریکایی بامداد امروز دوم مرداد ۱۴۰۵، با حمله پهپادی یکی از مناطق حومه ی شهر خرمآباد را مورد هدف قرار داد.
سعید پور علی افزود: در این حمله پهپادی دو نفر مجروح شدند.
وی تأکید کرد: هرگونه خبر درخصوص حوادث جنگ، صرفاً از منابع رسمی دنبال شود.