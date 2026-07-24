به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش، در ادامه حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در بیست و چهارمین مرحله عملیات صاعقه، بامداد امروز، «مخازن سوخت»، «انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی» و «محل اسکان» نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفت.