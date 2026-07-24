محاصره دریایی هزینه واردات را افزایش داده است/ واردکنندگان دارو گرفتار خواب سرمایه و سود ۴۰ درصدی تسهیلات

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تشکیل «کارگروه تأمین دارو در شرایط خاص» و وضعیت ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی کشور در صورت تداوم یا تشدید شرایط جنگی، گفت: من و جناب آقای دکتر طاهری بنا به صحبت‌هایی که آقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ورزیر بهداشت انجام دادند در جلسات و کمیسیون‌هایی که اداره کل غذا و دارو تشکیل می‌دهد حضور داریم؛ در این جلسات ما شاهد هستیم اداره کل غذا و دارو دکتر پیرصالحی واقعا از جان خودشان برای حل مشکلات دارویی مایه می‌گذارند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: همه مشکلات دارویی به طبع حل نخواهد شد، اما حداقل تلاش می‌شود این مشکلات به حداقل برسد.

پیش‌خریدها در تجهیزات پزشکی انجام شده اما محاصره دریایی، مسیر واردات را دشوار کرده است

وی با اشاره به ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی، عنوان کرد: در کمیسیون قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی هم حضور داشتم. درباره ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی؛ تجهیزاتی که اوژانسی هستند و اقلامی مانند سرنگ، گاز، باند آنژیوکت و سایر اقلامی که برای کمک‌های اولیه کشور لازم است، صحبت شد. مسئله اینجاست قبل از جنگ پیش‌خریدهایی انجام شده و هزینه‌هایی هم درخصوص‌شان پرداخت شده است، به‌ویژه در مورد تجهیزات وارداتی که ۷۰ درصد مبلغ آن به واردکننده پرداخت شده، اما باتوجه مشکلاتی که بواسطه همین شرایط جنگی پیش آمده است، متاسفانه با مسدود کردن تنگه هرمز و محاصره دریایی توسط آمریکا مشکلاتی برای حمل‌ونقل این تجهیزات به وجود آمده است.

دولت هزینه‌های اضافی واردات تجهیزات پزشکی را تقبل می‌کند

سامه‌یح نجف‌آبادی خاطرنشان کرد: در جلسه کمیسیون قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی مقرر شد حتی هزینه‌های اضافی ناشی از افزایش حمل‌ونقل هم به واردکنندگان پرداخت شود تا تجهیزات مورد نیاز به انبارها برسد و از خالی شدن ذخایر جلوگیری شود. با توجه به تصمیماتی که اتخاذ و مصوب شد، این هزینه‌ها هم پرداخت خواهد شد و همان‌طور که گفتم ۷۰ درصد قیمت که در زمان خرید تعیین شده بود پرداخت شده و اداره کل غذا و دارو وظیفه خود را انجام داده است، اما مشکلاتی که به وجود آمده خارج از اختیار همه ما است و همین امر موجب افزایش هزینه‌ها شده که اداره کل سازمان غذا و دارو مصوب کرد تا این افزایش‌ها پرداخت شود که تجهیزات وارد ایران شود.

وی درخصوص ذخایر دارویی گفت: در مورد داروها هم باید بگویم که واردات مواد اولیه و مواد جانبی به دلیل مشکلاتی که در خلیج فارس به وجود آمده، با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. آنچه مطرح شده این است که حتی اگر لازم شد اواسط راه این مواد با کشتی بیاید و مابقی به صورت زمینی یا هوایی وارد ایران شود که همین امر خود با افزایش قیمت همراه است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باتوجه به چیزی که من مشاهده کردم مردم نباید در زمان بحران چه در جنگ و چه زلزله نگران باشند، گفت: سیاست وزارتخانه این است که این ذخایر استراتژیک دارو تامین شود تا مردم دچار مشکل نشوند، باز هم تأکید می‌کنم، آنچه من مشاهده کرده‌ام این است که وزارت بهداشت، به‌ویژه اداره کل غذا و دارو و آقای پیرصالحی، واقعاً با تمام توان برای برطرف کردن مشکلات دارویی کشور تلاش می‌کنند، اما متأسفانه بسیاری از این مشکلات در اختیار وزارت بهداشت و درمان نیست که بتواند حلش کند.

وی ادامه داد: محاصره دریایی از یک سو و متأسفانه حمل‌ونقل بار از طریق مسیرهای دریایی به سمت سواحل ایران یا امکان‌پذیر نیست یا اگر امکان‌پذیر باشد هزینه‌های آن به شکل سرسام‌آوری بالا رفته است. به طوری که برخی صحبت‌ها از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حمل و نقل خبر می‌دهند.

واردکنندگان دارو گرفتار خواب سرمایه و کمبود نقدینگی شده‌اند

تأخیر در تخصیص ارز، هزینه واردات دارو را افزایش داد​

این نماینده مجلس درباره چالش‌های تأمین ارز و نقدینگی صنعت دارو و علت مشکلات موجود در تأمین ارز دارو، با وجود تأکید دولت بر حذف نشدن ارز دارویی، گفت: ارز دارو حذف نشده است و تأمین ارز همچنان از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود، اما همچنان مشکلاتی برای هزینه‌کرد واردکنندگان وجود دارد.

وی بیان کرد: واردکننده دارو باید ارز را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کند، اما پس از پنج ماه بانک مرکزی ارز را در اختیار او قرار می‌دهد تا او بتواند واردات را انجام دهد، این‌گونه از یک سو خواب سرمایه واردکننده بسیار زیاد است و از طرف دیگر قیمت ارزی که در گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است اکنون به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است که وارد کننده برای تامین بودجه لازم جهت واردات با مشکل روبه‌رو شده است.

سامه‌یح نجف‌آبادی خاطرنشان کرد: امروز به واسطه همین مشکلات، بسیاری از واردکنندگان نقدینگی کافی ندارند و ناچار هستند تسهیلات بانکی دریافت کنند که نرخ سود آن حدود ۴۰ درصد است که همین دریافت تسهیلات ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه وارد کننده را افزایش داده است و مشکلاتی را برای او به وجود آورده؛ یعنی واردکننده هم با خواب سرمایه مواجه است و هم باید سود بانکی پرداخت کند که شرایط را برای‌شان دشوار کرده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل به تبع قیمت‌گذاری دارو هم در کمیسیون قیمت‌گذاری انجام می‌شود که اکنون در حال انجام است تا با حداقل قیمت ممکن صورت گیرد و وزارت‌خانه هم نسبت به این موضوع مصر است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واردکننده باید برای واردات دلگرم باشد. هر فردی که تجارت می‌کند و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، طبیعتاً انتظار بازگشت سرمایه خود را دارد.با این حال، تأمین ارز انجام می‌شود، اما میزان آن که قرار بود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو باشد، اکنون به ۳ میلیارد یورو کاهش یافته است. از سوی دیگر، بدهی‌های دولت از سال ۱۴۰۴ نیز همچنان وجود دارد و مجموع این عوامل موجب بروز مشکلاتی در حوزه تأمین دارو شده است.

بدهی بیمه‌ها، داروخانه‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است

وی در پاسخ به این سوال که آیا بدهی بیمه تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها پرداخت شده است، گفت: متأسفانه بدهی بیمه تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها بسیار زیاد است. فکر می‌کنم حداقل ۸ ماه و حتی بیشتر به داروخانه‌ها بدهکار هستند، به‌ویژه داروخانه‌های خاص که داروهای مهمی را عرضه می‌کنند و اغلب این داروها بیمه هستند و حدود ۹۰ درصد بلکه بیشتر هزینه این داروها را بیمه تقبل می‌کند سرمایه داروخانه‌ها در بیمه‌ها خوابیده و دیگر توانایی خرید ندارند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتی اگر دارو در شرکت‌های پخش موجود باشد، داروخانه‌ها دیگر تمایلی به عرضه و فروش این داروهای گران‌قیمت و بیمه‌ای ندارند. حتی اگر تمایل هم داشته باشند، واقعیت این است که دیگر توانایی خرید آنها را ندارند. بسیاری از داروخانه‌های بسیار مهم کشور که قدَر هم هستند، به دلیل مطالبات و طلب‌های بسیار زیادی که از بیمه‌ها دارند، متاسفانه یا ورشکست شده‌اند یا در حال ورشکستگی هستند.

وی خاطرنشان کرد: باز هم تأکید می‌کنم، آنچه من مشاهده کرده‌ام این است که وزارت بهداشت، به‌ویژه اداره کل غذا و دارو و آقای پیر صالحی، واقعاً با تمام توان برای برطرف کردن مشکلات دارویی کشور تلاش می‌کنند، اما متأسفانه بسیاری از این مشکلات در اختیار وزارت بهداشت و درمان نیست که بتواند حلش کند، محاصره دریایی از یک سو و متأسفانه حمل‌ونقل بار از طریق مسیرهای دریایی به سمت سواحل ایران یا امکان پذیر نیست یا اگر امکان پذیر باشد هزینه‌های آن به شکل سرسام آور بالا رفته است.

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