گندمکاران با وجود تحویل محصول، هنوز مطالبات خود را دریافت نکردند/ وعده دولت برای پرداخت بخشی از مطالبات تا هفته آینده

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پرداخت طلب گندم‌کاران از سوی دولت، گفت: امروز کشاورزان و گندم‌کاران نسبت به عدم پرداخت مطالبات گندم خریداری‌شده و خرید تضمینی از سوی دولت گلایه و دغدغه دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمان بررسی بودجه پیشنهاد دولت برای خرید تضمینی گندم ۲۹۷ هزار میلیارد تومان بود اما در کمیسیون تلفیق به دلیل نگرانی‌ها از عدم تامین منابع خرید تضمینی گندم و اشکالاتی که در سنوات گذشته به وجود آمد، این رقم به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد که بعد نمایندگان به آن رأی دادند و طبق مصوبه مجلس قیمت خرید تضمینی گندم بیش از ۴۹ هزار تومان رسید.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که انجام دادیم بخشی از این مطالبات پرداخت شد، اما اجازه بدهید در این زمینه گلایه ما وجود داشته باشد، زیرا با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت‌هایی که وجود دارد، باز هم مشکلات در این زمینه سر جای خودش باقی است در صورتی که امروز حمایت از کشاورز یعنی تأمین امنیت غذایی و امنیت پایداری که به آن نیاز داریم.

یوسفی تاکید کرد: اگر از کشاورزمان، گندم‌کارمان یا آن کسی که دانه‌های روغنی و برخی از محصولات مورد نیاز مردم را تولید می‌کند، حمایت نکنیم، آن‌ها در تولیدشان دچار مشکل می‌شوند و ما مجبوریم در آن شرایط سخت و خاص این کالاها را با سختی وارد کنیم؛ تازه این هم در صورتی است که ارز واردات را داشته باشیم و بتوانیم وارد کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین امروز یکی از دغدغه‌های به‌حق کشاورزان مطالبات‌شان است که ما این را سال گذشته تذکر دادیم و بخشی از آن پرداخت شد، اما امسال مشکلات در جای خود باقی است. از همین رو جلساتی را با سازمان برنامه و بودجه، در همین هفته‌های گذشته داشتیم و تلاش کردیم که درخواست گندم‌کاران، کشاورزان و اجرای قانون مجلس را مطالبه کنیم که آن‌ها قول دادند تا هفته آینده بخشی از مطالبات را پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز گلایه کشاورز این است که می‌گوید من گندم را دو ماه پیش، سه ماه پیش و چهار ماه پیش تحویل دادم و اکنون به بازار بدهکارم، به کسی که آمده ادوات کشاورزی آورده، کمباین آورده یا برای کود بدهکارم. وام گرفتم، تسهیلات گرفتم و باید آن را پرداخت کنم و دارم مشمول جریمه بانکی می‌شوم.

یوسفی گفت: این قطعاً دور از انصاف است کشاورز پول گندم و یا دانه‌های روغنی خود را با تاخیر دریافت کند و برای پرداخت بدهی و تسهیلات بانکی‌اش با مشکلاتی روبه‌رو و شامل جریمه شود. ما در مجلس این موضوع را دنبال می‌کنیم و درخواست ما این است که دولت، سازمان برنامه و مسئولان مرتبط هرچه زودتر مطالبات کشاورزان را پرداخت کنند. قطعا وعده‌ها در این زمینه را در مردادماه هم تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

یوسفی در پاسخ به اینکه امروز بحث ذخایر کالاهای استراتژیک و اساسی در کشور مطرح است آیا مانند دو جنگ گذشته ذخیره‌سازی به خوبی انجام شده است تا مردم با مشکل روبه‌رو نشوند، گفت: برخی تلاش می‌کنند چهره آمریکا را سفید‌شویی کنند و باید تاکید کنم ما شروع‌کننده جنگ نبودیم و او بود که نقض پیمان کرد، بر همین اساس در خصوص کالاهای اساسی؛ به دلیل بدعهدی طرف آمریکایی بالاخره محدودیت‌هایی به وجود می‌آید، اما مسئولان مانند جنگ چهل روزه تمهیداتی را در نظر گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: نگرانی وجود ندارد و ان‌شاءالله تأمین کالاهای اساسی، با همدلی و تلاش مسئولان، همان‌طور که در جنگ چهل روزه اتفاق افتاد، باز هم انجام می‌شود اما باید بدانیم که مردم تا امروز پای کار بوده‌اند و مسئولان هم باید با همدلی و اتحاد این مسیر را پیش ببرند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: البته مسئولان هم باید حمایت‌کننده تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها باشند تا آن‌ها هم بتوانند در عرصه جنگ اقتصادی، همان‌طور که در جنگ ۴۰ روزه نیاز کشور را تأمین کردند، باز هم این اتفاق را رقم بزنند. البته صرفه‌جویی هم در کنار وحدت و همدلی، رمز پیروزی و موفقیت ما است که البته مردم از ما جلوتر هستند.

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