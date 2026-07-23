به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی در پیامی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

در نشست با ۲۵ نفر از سفرا و کارداران اروپایی، مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل جاری و اقدامات جنایتکارانه آمریکا را تشریح و خاطرنشان کردم در جنگ ۴۰ روزه شکست سختی را به متجاوزان تحمیل کردیم. در دور جدید تجاوز نظامی نیز قاطعانه از سرزمین و منافع ملی خود دفاع می کنیم.

این جنگ ها هیچ دستاورد راهبردی برای آمریکا ایجاد نکرده و تنها صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را به مخاطره می اندازند. همچنین گفتم انتظار می رود که اروپا از منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل صیانت نموده و تجاوز را محکوم نماید.

البته معدودی از اروپایی ها مانند اسپانیا مواضع اصولی اتخاذ کردند. لازم است دولت‌های اروپایی توجه داشته باشند که در اختیار قراردادن پایگاه و سرزمین به متجاوز، آنها را در زمره متجاوزین قرار خواهد داد. انتظار از اروپا این است که پیشران دیپلماسی باشد و نه دنباله‌رو نیروی متجاوز.

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