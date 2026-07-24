زینیوند در گفتوگو با ایلنا:
وضعیت امنیتی کشور کاملاً باثبات است/ برای هرگونه عملیات زمینی دشمن آمادهایم
معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ثبات کامل وضعیت امنیتی کشور، احتمال اقدام زمینی دشمنان را بیشتر در حد یک بلوف دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی از آمادگی کامل برخوردار است.
علی زینیوند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره احتمال اقدام دشمنان برای تجاوز زمینی به کشورمان درباره وضعیت مرزهای کشور عنوان کرد: وضعیت امنیتی کشور کاملاً ثبات دارد و نگرانی نداریم. البته ما تسلط کامل داریم، اما غافلگیری بالاخره پسندیده نیست و باید حتماً دقت کامل را انجام بدهیم.
زینی وند تصریح کرد: عملیات زمینی هم به نظرم شاید بیشتر به بلوف شبیه باشد؛ اما اگر واقعی هم باشد ما آمادگی کامل داریم.
سخنگوی وزارت کشور گفت: اصلاً علاوه بر اینکه ما قدرت موشکی و پهبادی فزاینده داریم، روز رزم ما، روز عملیات زمینی است؛ اگر بیایند به خدمتشان خواهیم رسید.