علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره احتمال اقدام دشمنان برای تجاوز زمینی به کشورمان درباره وضعیت مرزهای کشور عنوان کرد: وضعیت امنیتی کشور کاملاً ثبات دارد و نگرانی نداریم. البته ما تسلط کامل داریم، اما غافلگیری بالاخره پسندیده نیست و باید حتماً دقت کامل را انجام بدهیم.

زینی وند تصریح کرد: عملیات زمینی هم به نظرم شاید بیشتر به بلوف شبیه باشد؛ اما اگر واقعی هم باشد ما آمادگی کامل داریم.

سخنگوی وزارت کشور گفت: اصلاً علاوه بر اینکه ما قدرت موشکی و پهبادی فزاینده داریم، روز رزم ما، روز عملیات زمینی است؛ اگر بیایند به خدمت‌شان خواهیم رسید.

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