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زینی‌وند در گفت‌وگو با ایلنا:

وضعیت امنیتی کشور کاملاً باثبات است/ برای هرگونه عملیات زمینی دشمن آماده‌ایم

وضعیت امنیتی کشور کاملاً باثبات است/ برای هرگونه عملیات زمینی دشمن آماده‌ایم
کد خبر : 1817337
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معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ثبات کامل وضعیت امنیتی کشور، احتمال اقدام زمینی دشمنان را بیشتر در حد یک بلوف دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی از آمادگی کامل برخوردار است.

علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،  درباره احتمال اقدام دشمنان برای تجاوز زمینی به کشورمان درباره  وضعیت مرزهای کشور عنوان کرد: وضعیت امنیتی کشور کاملاً ثبات دارد و نگرانی نداریم. البته ما تسلط کامل داریم، اما غافلگیری بالاخره پسندیده نیست و باید حتماً دقت کامل را انجام بدهیم.

زینی وند تصریح کرد: عملیات زمینی هم به نظرم شاید بیشتر به بلوف شبیه باشد؛ اما اگر واقعی هم باشد ما آمادگی کامل داریم.

سخنگوی وزارت کشور گفت: اصلاً علاوه بر اینکه ما قدرت موشکی و پهبادی فزاینده داریم، روز رزم ما، روز عملیات زمینی است؛ اگر بیایند به خدمت‌شان خواهیم رسید. 

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