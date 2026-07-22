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مرحله بیست و دوم عملیات صاعقه ارتش؛

پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیر رگبار حملات پهپادی ارتش

پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیر رگبار حملات پهپادی ارتش
کد خبر : 1816913
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ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه سلسله عملیات صاعقه، پایگاه‌های ارتش تروریست آمریکا در اردن و بحرین را هدف حملات گسترده پهپادی قرار داد.

به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در دور جدید حملات پهپادی و بیست و یکمین مرحله عملیات صاعقه، از بامداد امروز، «ساختمان‌های اسکان» و «انبار تجهیزات» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن را هدف حملات پهپادی قرار داد.
همچنین در ادامه، پهپادهای انهدامی آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، «انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی» و «آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیماهای سنگین» ارتش کودک‌کش و جنایت‌کار آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را، آماج حملات خود قرار دادند.
 ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تقدیم این مرحله از عملیات به مردم قهرمان و مقاوم جنوب  پرافتخار ایران  تاکید کرد؛ رزمندگان ارتش با پشتوانه  حمایت‌های مردم عزیز و  با تجدید عهد با روح بلند امام و فرمانده شهید خود، تا پیروزی نهایی محکم و استوار ایستاده‌اند .

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