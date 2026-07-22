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مرحله بیست و یکم عملیات صاعقه ارتش؛

پایگاه و مراکز مهم آمریکا در کویت هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

پایگاه و مراکز مهم آمریکا در کویت هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت
کد خبر : 1816752
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ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مرحله بیست و یکم عملیات صاعقه، یگان‌های ارتش تروریستی آمریکا در پادگان الدوحه کویت را، هدف حملات پهپادی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی ارتش، در پاسخ به تکرار تعدی دشمن خبیث به مناطقی از کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و یکم عملیات صاعقه، ساعاتی پیش، «انبارهای مهمات» و «تجهیزات لجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی» ارتش جنایتکار آمریکا در پادگان الدوحه در غرب کویت را هدف پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد. 

الدوحه، از مهمترین و اصلی‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب کویت و یک مرکز پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی حاضر در غرب آسیاست که حجم زیادی از تجهیزات و سربازان نیروی زمینی آمریکا به همراه نیروهای دریایی و هوایی در آن مستقر هستند. 

ارتش تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با اتحاد مقدس، آماده مقابله قاطع با هرگونه توطئه و ماجراجویی جدید دشمن هستند.

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