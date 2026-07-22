شنیده شدن صدای انفجار در تبریز

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این اداره کل آمده است: به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند، حدود ساعت ۲:۴۰ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ یک منطقه در جنوب غرب شهر تبریز مورد حمله هوایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت و صدای انفجار مربوط به این موضوع است. تاکید می‌شود هیچ نقطه‌ای در داخل شهر تبریز مورد حمله قرار نگرفته است. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.