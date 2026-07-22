شنیده شدن صدای انفجار در تبریز
ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در خصوص شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد دقایق قبل در تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این اداره کل آمده است: به اطلاع مردم شریف استان میرساند، حدود ساعت ۲:۴۰ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ یک منطقه در جنوب غرب شهر تبریز مورد حمله هوایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت و صدای انفجار مربوط به این موضوع است. تاکید میشود هیچ نقطهای در داخل شهر تبریز مورد حمله قرار نگرفته است. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.