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شنیده شدن صدای انفجار در تبریز

شنیده شدن صدای انفجار در تبریز
کد خبر : 1816747
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اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در خصوص شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد دقایق قبل در تبریز اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این اداره کل آمده است: به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند، حدود ساعت ۲:۴۰ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ یک منطقه در جنوب غرب شهر تبریز مورد حمله هوایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت و صدای انفجار مربوط به این موضوع است. تاکید می‌شود هیچ نقطه‌ای در داخل شهر تبریز مورد حمله قرار نگرفته است. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

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