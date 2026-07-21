خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشکیل پرونده قضایی برای حادثه حمله سگ‌های ولگرد به کودک ۳ ساله سنندجی/ دو مدیر شهرداری بازداشت شدند

تشکیل پرونده قضایی برای حادثه حمله سگ‌های ولگرد به کودک ۳ ساله سنندجی/ دو مدیر شهرداری بازداشت شدند
کد خبر : 1816454
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان از ورود فوری دستگاه قضایی به پرونده حمله سگ‌های ولگرد به کودک ۳ ساله در محله کلکه‌جار سنندج خبر داد و گفت: با تشکیل پرونده قضایی، دو تن از مدیران شهرداری سنندج با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شدند.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: در پی حمله سگ‌های ولگرد در محله کلکه جار سنندج به کودک ۳ ساله سنندجی که منجر به فوت وی شد، دستگاه قضایی استان بلافاصله به این موضوع ورود کرده و ضمن تشکیل پرونده قضایی، دو تن از مدیران شهرداری سنندج با صدور قرار تامین کیفری روانه زندان شدند.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی بیان کرد: در این خصوص علیه عوامل و مسببین این حادثه تلخ (معاونت سیما و منظر و مدیریت پسماند شهرداری سنندج) اعلام جرم شد.

وی افزود:با انجام تحقیقات تکمیلی، سایر عوامل مرتکب دخیل در این حادثه که مرتکب قصور و ترک فعل شده‌اند، شناسایی و با قاطعیت با کلیه عوامل، برخورد قانونی و قضایی خواهد شد و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل