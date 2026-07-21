تشکیل پرونده قضایی برای حادثه حمله سگهای ولگرد به کودک ۳ ساله سنندجی/ دو مدیر شهرداری بازداشت شدند
رئیس کل دادگستری استان کردستان از ورود فوری دستگاه قضایی به پرونده حمله سگهای ولگرد به کودک ۳ ساله در محله کلکهجار سنندج خبر داد و گفت: با تشکیل پرونده قضایی، دو تن از مدیران شهرداری سنندج با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شدند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: در پی حمله سگهای ولگرد در محله کلکه جار سنندج به کودک ۳ ساله سنندجی که منجر به فوت وی شد، دستگاه قضایی استان بلافاصله به این موضوع ورود کرده و ضمن تشکیل پرونده قضایی، دو تن از مدیران شهرداری سنندج با صدور قرار تامین کیفری روانه زندان شدند.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی بیان کرد: در این خصوص علیه عوامل و مسببین این حادثه تلخ (معاونت سیما و منظر و مدیریت پسماند شهرداری سنندج) اعلام جرم شد.
وی افزود:با انجام تحقیقات تکمیلی، سایر عوامل مرتکب دخیل در این حادثه که مرتکب قصور و ترک فعل شدهاند، شناسایی و با قاطعیت با کلیه عوامل، برخورد قانونی و قضایی خواهد شد و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.