مرحله بیستم عملیات صاعقه ارتش؛
ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاههای آمریکا در منطقه
در بیستمین مرحله عملیات صاعقه، ساعاتی قبل، پهپادهای انهدامی ارتش، پایگاه شیخ عیسی ارتش تروریستی آمریکا در بحرین را آماج حملات خود قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، از بامداد امروز و در مرحله بیستم عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی آرش در چند مرحله محل اسکان و استقرار نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را آماج حملات خود قرار دادند.
پایگاه شیخ عیسی از کلیدیترین تاسیسات ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و مرکز عملیات ارتش متجاوز این کشور است که عملیات هوایی و کنترل پهپادها از این پایگاه هدایت می شوند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد، عملیاتهای تهاجمی تا بازداشتن دشمن از ادامه تجاوز به کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.