به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۹ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

ملت قهرمان و شجاع ایران اسلامی؛

با توکل به خدای قادر متعال و در هم کوبنده ستمگران، رزمندگان هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در پاسخ به تجاوز و تعرض روز گذشته ارتش کودک‌کش امریکا به تاسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین، زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند موشک کروز مورد هجوم قرار دادند و آن را ویران نمودند.

گزارش‌های تکمیلی عملیات تنبیهی فرزندان غیور ملت ایران به استحضار شما ملت بزرگوار خواهد رسید.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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