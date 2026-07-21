اطلاعیه شماره ۳۹/
زیرساخت مرکزی دادههای شرکت آمریکایی آمازون در بحرین مورد هجوم قرار گرفت
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز و تعرض روز گذشته ارتش کودککش امریکا به تاسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین، زیرساخت مرکزی دادههای شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند موشک کروز مورد هجوم قرار دادند و آن را ویران نمودند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۹ عملیات نصر۲ اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین
قاتلوهم حتی لا تکون فتنه
ملت قهرمان و شجاع ایران اسلامی؛
با توکل به خدای قادر متعال و در هم کوبنده ستمگران، رزمندگان هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در پاسخ به تجاوز و تعرض روز گذشته ارتش کودککش امریکا به تاسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین، زیرساخت مرکزی دادههای شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند موشک کروز مورد هجوم قرار دادند و آن را ویران نمودند.
گزارشهای تکمیلی عملیات تنبیهی فرزندان غیور ملت ایران به استحضار شما ملت بزرگوار خواهد رسید.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم