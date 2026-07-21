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اطلاعیه شماره ۳۸/

تخریب سامانه راداری دفاع موشکی و انهدام یک فروند هواپیمای اف 15 در داخل شیلتر در اردن

تخریب سامانه راداری دفاع موشکی و انهدام یک فروند هواپیمای اف 15 در داخل شیلتر در اردن
کد خبر : 1816304
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در تکمیل شب سیاه راداری دشمن آمریکایی، رزمندگان غیرتمند نیروی هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در اردن یک سامانه راداری دفاع موشکی را تخریب و یک فروند هواپیمای اف ۱۵ را در داخل شیلتر مربوط منهدم کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۸ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

 

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

 

ملت عظیم الشأن ایران اسلامی،

با استعانت از خدای متعال، در ادامه عملیات پاکسازی منطقه از رادارها و سامانه های پدافندی و هموار کردن مسیر حملات موشکی و پهپادی گسترده‌تر و تکمیل شب سیاه راداری دشمن آمریکایی، رزمندگان غیرتمند نیروی هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در اردن یک سامانه راداری دفاع موشکی را تخریب و یک فروند هواپیمای اف ۱۵ را در داخل شیلتر مربوط منهدم کردند.

این منطقه جای متجاوزان آمریکایی نیست، ارتش کودک کش آمریکا برای پیشگیری از تلفات بیشتر باید منطقه ما را ترک کنند.

گزارش تکمیلی این عملیات تنبیهی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

 

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