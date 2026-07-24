غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تأکید رهبر انقلاب بر حفظ وحدت و انسجام ملی و پرهیز از تفرقه، منازعه و اختلافات سیاسی و اجتماعی، گفت: رهبران ما، چه رهبر جوان ما و چه رهبر شهید ما، فارغ از جایگاه قانونی، یعنی اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حرف‌شان یک حکم شرعی است. یعنی فارغ از جایگاه قانونی و مسائل اخلاقی و اجتماعی، یک حکم شرعی است. هر کسی اطاعت نکند، فعل حرام انجام داده است؛ واضح‌تر از این دیگر نمی‌توانم بگویم. فرقی هم نمی‌کند؛ می‌خواهد صداوسیما باشد، می‌خواهد تریبون نماز جمعه باشد، می‌خواهد تریبون مجلس و نمایندگان باشد، می‌خواهد شخصی از خبرگان رهبری باشد یا شخصی از فرماندهان نظامی و انتظامی باشد، یا خدایی نکرده از رؤسای سه قوه باشد.

حال و حوصله تنش و درگیری‌های سیاسی و جناحی بین مردم وجود ندارد

وی ادامه داد: ابداً حال و حوصله تنش و درگیری‌های سیاسی و جناحی بین مردم وجود ندارد. مردم الان خواستار حل و فصل موضوع جنگ، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی هستند. بنابراین کسی فکر نکند که در این آشفته‌بازار چیزی را می‌تواند به نفع خودش مصادره کند. متأسفانه ما یک تعداد محدود، اندازه دو مینی‌بوس یا دو اتوبوس آدم داریم که این‌ها پرطمطراق‌اند، صدایشان کلفت است، تریبون دارند و عمدتاً هم جامعه را به سمت تنش پیش می‌برند.

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: ما الان در جنگیم؛ فکر نمی‌کنم چیز خیلی عجیب و غریبی باشد که بگوییم الان همه باید با هم «ید واحده» شویم. الان به جبهه ما حمله شده الان اگر ما در داخل خودمان با همدیگر نزاع داشته باشیم، طبیعی است که دشمن راحت‌تر نفوذ می‌کند. بنابراین ما نباید در حال حاضر هیچ نزاع و درگیری داشته باشیم. الان به خاطر ایران، به خاطر شهدا، به خاطر امام شهدا، باید همه مسائل را کنار بگذاریم و در فکر این باشیم که چطور می‌توانیم از این فضا خارج شویم.

جعفرزاده‌ ایمن‌آبادی گفت: رهبر انقلاب، رهبر جوان ما، رهبر سوم انقلاب، به درستی تشخیص دادند که الان وقت تنش، درگیری، تهمت، افترا، منازعات سیاسی و فحاشی نیست. کارِ «میادین»، کار بسیار عالی بود؛ هر کسی این ابتکار را به خرج داد، واقعا آدم روشنفکری بود و من به شما می‌گویم بخش اعظمی از توان ایران در پاسخگویی به دشمن همین میادین بودند اما این ظرفیت نباید به ضد خود تبدیل و به میدانی تبدیل شود که از نظام انرژی بگیرد؛ باید در حمایت از نظام باشد. الان چه وقتی است که عده‌ای بیایند به این و آن فحاشی کنند و مسائلی را مطرح کنند که جامعه نسبت به آن حساسیت و آلرژی دارد. ما الان دنبال ۹۰ میلیون سربازیم.

باید صددرصد باشیم

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر پرهیز از اختلافات سیاسی و اجتماعی تصریح کرد: اختلافات سیاسی و اجتماعی خودش یک معنای وسیعی دارد. الان نباید دنبال داستان‌های دیگر بود. ما فرصت این چیزها را نداریم، الان باید ایران را نجات دهیم. ایران هم با یک تعداد زیر ۱۰ درصد نجات نمی‌یابد و باید صددرصد باشیم. ما مشکلات زیادی داریم؛ شرایط اقتصادی خوب نیست، شرایط اجتماعی بحرانی است، خشم و خشونت و بزهکاری ارقامش بالاست، بیکاری بالاست، ناترازی‌های انرژی و بانکی و صدها مشکل دیگر داریم. وقتی ما این حجم از مشکلات را داریم، باید همه یکدست و یک‌صدا شویم.

این فعال سیاسی تصریح کرد: اگر ایران را دوست داریم، اگر جمهوری اسلامی، شهدا و نظام را دوست داریم، فکر می‌کنم که دیگر باید با کسانی که به دنبال افتراق اجتماعی، اختلاف، تشنج، درگیری و تنش سیاسی هستند، واقعاً برخورد قاطع شود. ما طبق قانون اساسی «مطلقه فقیه» داریم؛ ایشان حکم صادر فرمودند و این جایگاه شرعی دارد. آنهایی که ادعای مسلمانی دارند، می‌دانند این جایگاه دلیل شرعی دارد. در هر صورت معتقدم که اگر این‌ها دیگر سر خط نیامدند و مثلاً فحاشی می‌کنند و الفاظ بسیار بد به کار می‌برند و به دنبال تنش و درگیری هستند، باید با این‌ها برخورد بشود.

جعفرزاده ایمن‌آبادی در بخش دیگری درباره اظهارات اخیر عراقچی مبنی بر وجود حفره‌های امنیتی در کشور، با تأکید بر لزوم پذیرش واقعیت‌ها اظهار داشت: چرا باید از پذیرش این واقعیت ابا داشته باشیم که در این جنگ، تنها شکست ما، شکست اطلاعاتی بوده است؟ ما باید بپذیریم که در تمامی جنگ دوازده روزه، جنگ چهل روزه و جنگ جنوب یا هرچه اسم آن را بگذاریم، این ضعف را داشته‌ایم. باید این را بپذیریم، واقعیت امر این است که باید در نظام امنیتی، رفع موازی‌کاری‌ها و سایر چالش‌های ساختاری، به‌صورت جدی‌تر ورود کنیم.

هر فردی بتواند به نجات ایران کمک کند، دستش را می‌بوسم و کفشش را واکس می‌زنم

وی در ادامه با اشاره به ماهیت نفوذ امنیتی تصریح کرد: بخشی از نفوذ امنیتی فقط به معنای انتقال اطلاعات نیست، بلکه هدایت کشور را هم شامل می‌شود. من پیش‌تر تأکید کرده بودم که اگر می‌خواهیم جاسوسان موساد را دستگیر کنیم باید تندروها را بگیریم و بعدا به حرف من می‌رسید، چراکه این‌ها، کشور را به سمت انحراف هدایت می‌کنند. رهبر انقلاب و سران سه قوه تاکید بر وحدت دارند، من شخصاً نسبت به برخی از سران سه قوه انتقادات تند داشته و دارم، اما در شرایط فعلی، ضمن رعایت سکوت، از آن‌ها حمایت می‌کنم؛ حتی با وجود آنکه به‌خاطر همین مواضعِ انتقادی، از من شکایت شده و محکوم شده‌ام، اما در این شرایط اولویت اصلی، حفظ منافع ملی ایران است.

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: هر فردی که بتواند در این شرایط بحرانی به نجات ایران کمک کند، من دست او را می‌بوسم و کفش او را واکس می‌زنم، هیچ ابایی هم از این کار ندارم؛ حتی اگر با او اختلاف‌نظر صددرصدی داشته باشم. برای نمونه با یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده اختلاف‌نظر بنیادین دارم، اما برای موفقیت آن‌ها دعا می‌کنم، چراکه موفقیت تیم مذاکره، موفقیت ایران و ۹۰ میلیون ایرانی و همچنین نظام جمهوری اسلامی است. نمی‌خواهم تظاهر به خیرخواهی کنم، اما این یک واقعیت است.

کسانی که تلاش کردند تفاهم‌نامه را بهم بزنند، به جامعه معرفی شوند

جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به نفوذ در فرایندهای تصمیم‌گیری تصریح کرد: نفوذ تنها به معنای دادن اطلاعات نیست، بلکه هدایت کشور به مسیر غلط و نادرست هم هست. من نفوذ را الان در برخی تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها می‌بینم، تفاهم اسلام آباد واقعا توافق عالی بود من به عنوان طرفدار برجام می‌گویم این تفاهم‌نامه از برجام هم بهتر بود همه چیز آن به نفع ما بود. کسانی که تلاش کردند آن را بهم بزنند و خودسری کنند باید به جامعه معرفی شوند، البته اینها خودسری نکردند بلکه دستور دشمن را اجرا کردند چراکه همانطور که ما به دنبال نابودی صهیونیست‌های کودک‌کش هستیم آنها هم به دنبال نابودی ما هستند، آنها در این کشور آدم کشتند. مگر می‌شود ما نیروی خودسر داشته باشیم.

وی با اشاره به شهادت سرداران و فرماندهان بزرگ کشور گفت: این بخش نفوذ الان فعال‌تر از نفوذ اطلاعاتی است به‌نظر من نفوذ اطلاعاتی تقریبا کارش تمام شده است. این‌هایی که شهید شدند سرمایه‌های انسانی ما بودند و دیگر تکرار نمی‌شوند، لاریجانی دیگر تولید نمی‌شود، خیلی از بزرگان ما که شهید شدند دیگر به‌راحتی جایگزین نمی‌شوند. ما سرمایه‌های ارزشمندی را از دست داده‌ایم، اما اکنون جنس نفوذ تغییر کرده و در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بعضا خود را نشان می‌دهد.

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