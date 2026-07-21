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مرحله نوزدهم عملیات صاعقه ارتش؛

سه پایگاه مهم آمریکا در کویت، هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت

سه پایگاه مهم آمریکا در کویت، هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت
کد خبر : 1816268
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در نوزدهمین مرحله عملیات صاعقه، بامداد امروز، پایگاه‌های آمریکایی احمدالجابر، العدیری و کمپ عریفجان در کویت، هدف پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در پاسخ به شرارت‌ها و نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ، بامداد امروز و در مرحله نوزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهت‌یاب در پایگاه عریفجان، پارکینگ گروهی بالگردها در اردوگاه العدیری و ساختمان اسقرار نیروهای ارتش تروریستی در پایگاه احمدالجابر کویت را هدف حملات پهپادهای انهدامی خود قرار داد. 

پایگاه عریفجان از بزرگ‌ترین مراکز استقرار نیروها و ستاد فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در جنوب غرب آسیا و پایگاه العدیری محل استقرار بالگردهای آپاچی، شنوک و بلک هاوک نیروهای دریایی و هوایی آمریکا است. 

پایگاه احمدالجابر نیز نقش محوری در آماد و پشتیبانی ارتش متجاوز آمریکا در غرب آسیا دارد و تاثیر عمده‌ای در عملیات‌های هوایی و نظارتی این کشور ایفا کرده است. 

ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، امنیت منطقه در پی شرارت‌های نیروهای تروریستی آمریکا مختل شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند در نبرد با آمریکا، امنیت و آرامش را به منطقه بازگردانند.

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