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اطلاعیه شماره ۳۶/

یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه های دریافت ماهواره ای، یک رادار دفاع موشکی و یک سوله آشیانه پهپادهای MQ9 منهدم شدند

یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه های دریافت ماهواره ای، یک رادار دفاع موشکی و یک سوله آشیانه پهپادهای MQ9 منهدم شدند
کد خبر : 1816265
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه های دریافت ماهواره ای، یک رادار دفاع موشکی و یک سوله آشیانه پهپادهای MQ9 منهدم شدند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: 

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون‌ فتنه و یکون الدین لِلّه

ملت عظیم الشان و قهرمان ایران اسلامی؛

در ادامه عملیات تنبیهی رزمندگان هوافضای سپاه و در راستای هموارسازی مسیر، برای دفع موانع عملیات هوایی و موشکی گسترده در مرحله دوم موج ۲۴ عملیات نصر۲، امشب یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه های دریافت ماهواره ای، یک رادار دفاع موشکی ارتش کودک کش آمریکا مستقر در کویت مورد اصابت موشکی و پهپادی قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین یک سوله آشیانه پهپادهای MQ9 نیز در پایگاه علی السالم مورد اصابت واقع و تعدادی پهپاد منهدم شده یا آسیب کلی دیدند.

عملیات تنبیهی فرزندان شما ادامه دارد. التماس دعا.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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