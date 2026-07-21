دو نفتکش متخلف با قصد عبور از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند

به گزارش ایلنا روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم با ایمان و به پاخاسته ایران اسلامی،

با استعانت از خدای متعال و با الهام از شما مردم بصیر و استوار، دریادلان نیروی دریایی سپاه به ماموریت خود جهت کنترل تنگه هرمز ادامه می‌دهند.

ساعتی پیش دو نفتکش متخلف که با فریب ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. واحدهای امداد و نجات در حال خارج کردن خدمه این شناورها از منطقه هستند.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر به شرکت‌های کشتیرانی اخطار می‌کند، مراقب سلامت خدمه و شناورهای خود باشند و به اطلاعات غلط ارتش آمریکا اعتماد نکنند و از مسیرهای آلوده و خطرناک پرهیز کنند.

بدیهی است تا زمانی که شرارت‌های آمریکا در منطقه ادامه دارد، تنگه هرمز بسته است و حتی یک قطره نفت و گاز و یک بسته کود شیمیایی از منطقه صادر نخواهد شد.

عملیات تنبیهی علیه پایگاه‌های آمریکایی متجاوز، به خاطر تخلفات دریایی آغاز شده و گزارش آن به استحضار شما خواهد رسید.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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