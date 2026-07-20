معاون استاندار هرمزگان:
تائید وقوع حملات آمریکا به نقاطی از هرمزگان/ خسارتی گزارش نشده است
کد خبر : 1816259
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با تائید وقوع حملات آمریکا در دوشنبهشب (۲۹ تیر) به نقاطی از این استان، از سلامت کامل زیرساختهای مسکونی و تجاری خبر داد و اعلام کرد که این تحرکات آسیب جانی و مالی در پی نداشته است.
به گزارش ایلنا، احمد نفیسی، ضمن تشریح جزئیات مربوط به حملات آمریکای جنایتکار در استان هرمزگان، با بیان اینکه بررسیهای دقیق میدانی در مناطق هدف صورت گرفته است، اظهار کرد: در پی حملات جدید دشمن آمریکایی به نقاطی از استان هرمزگان، خوشبختانه هیچگونه مصدوم و یا خسارتی به زیرساختهای مسکونی و تجاری گزارش نشده است.
به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان، نفیسی در پایان با دعوت از مردم به حفظ هوشیاری و توجه به اخبار از مراجع رسمی، خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی در خصوص ابعاد این تحرکات و جزئیات بیشتر آن، متعاقباً از سوی مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان، نفیسی در پایان با دعوت از مردم به حفظ هوشیاری و توجه به اخبار از مراجع رسمی، خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی در خصوص ابعاد این تحرکات و جزئیات بیشتر آن، متعاقباً از سوی مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.