تائید وقوع حملات آمریکا به نقاطی از هرمزگان/ خسارتی گزارش نشده است

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی، ضمن تشریح جزئیات مربوط به حملات آمریکای جنایتکار در استان هرمزگان، با بیان اینکه بررسی‌های دقیق میدانی در مناطق هدف صورت گرفته است، اظهار کرد: در پی حملات جدید دشمن آمریکایی به نقاطی از استان هرمزگان، خوشبختانه هیچ‌گونه مصدوم و یا خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.



به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان، نفیسی در پایان با دعوت از مردم به حفظ هوشیاری و توجه به اخبار از مراجع رسمی، خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی در خصوص ابعاد این تحرکات و جزئیات بیشتر آن، متعاقباً از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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