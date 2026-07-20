عزت و اقتدار ایران اسلامی مرهون ایثار شهدا و مجاهدان است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در آیین گرامیداشت و یادبود شهدای نیروی دریایی ارتش در جنگ رمضان در جمع تعدادی از خانواده شهدا در شهر مقدس قم با تأکید بر اینکه عزت و اقتدار ایران اسلامی در سایه فرهنگ جهاد و شهادت به دست آمده است، گفت: خانواده‌های معظم شهدا، جاویدالاثران و ایثارگران با صبر، استقامت و ایثار خود، بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی کشور به شمار می‌روند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای ایران اسلامی، اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود عزت، امنیت و سربلندی را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و امروز همه ما خود را مدیون آنان و خانواده‌های صبورشان می‌دانیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی با قدردانی از فرمانده نیروی دریایی ارتش و مسئولان برگزارکننده این نشست، افزود: پوشیدن لباس سربازی و خدمت در نیروهای مسلح، توفیقی الهی و نشانه لطف ویژه خداوند است و خانواده‌هایی که چنین فرزندانی را تربیت کرده‌اند، سهم بزرگی در اقتدار و عزت کشور دارند.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به جایگاه والای جهاد و شهادت در معارف اسلامی، تصریح کرد: شهدا برای خانواده‌های خود و ملت ایران میراثی از عزت و افتخار بر جای گذاشتند و وظیفه همه ما حفظ شأن و منزلت آنان و ادامه راهشان است.

وی همچنین با تمجید از صبر و نجابت خانواده‌های شهدا و جاویدالاثران، خاطرنشان کرد: در دیدارهای متعدد با خانواده‌های معظم ایثارگران در سراسر کشور، جز صلابت، عقلانیت، ایمان و استقامت چیزی مشاهده نکرده‌ایم و این روحیه ارزشمند، الگویی برای جامعه است.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درباره پیگیری وضعیت شهدای جاویدالاثر نیز تأکید کرد: همه مسئولان نیروی دریایی ارتش با احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی در حال پیگیری مسائل مربوط به خانواده‌های جاویدالاثران هستند و باید مطالبات و ابهامات از مسیر منطقی، قانونی و به دور از فضاسازی‌های احساسی دنبال شود تا آرامش و اطمینان خاطر خانواده‌های عزیز فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسنی در پایان، ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بر استمرار ارتباط و برگزاری نشست‌های صمیمانه با این خانواده‌ها تأکید کرد و خواستار حفظ وحدت، همدلی و تداوم راه شهدا در مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی شد.

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