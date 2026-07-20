خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شد؛

ابلاغ بخشنامه اصلاح ضوابط اعتبارسنجی مراکز آموزشی کارکنان دولت

ابلاغ بخشنامه اصلاح ضوابط اعتبارسنجی مراکز آموزشی کارکنان دولت
کد خبر : 1816207
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه اصلاحی «دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت» را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، حداقل فضای آموزشی به 60 مترمربع افزایش، مدرک مدیرعامل به کارشناسی ارشد ارتقا و سیستم امتیازبندی اصلاح شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه اصلاحی «دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت» را به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابلاغ کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، این بخشنامه با هدف به‌روزرسانی ضوابط اعتبارسنجی متناسب با تحولات نظام آموزش از جمله تغییر شیوه‌های آموزشی و همچنین تسهیل فرآیندهای صدور مجوزها مطابق با تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاحات زیر را در دستورالعمل پیشین اعمال نموده است:

1- افزایش حداقل فضای اداری و آموزشی

حداقل فضای اداری و آموزشی مورد نیاز برای مؤسسات متقاضی از میزان پیشین به 60 مترمربع افزایش یافته است. بر این اساس، مؤسسات آموزشی جهت اخذ یا تمدید مجوز اعتبارسنجی می‌بایست دارای فضایی با این متراژ باشند.

2- ارتقای سطح تحصیلی و سابقه مدیریتی مدیرعامل

شرط حداقل مدرک تحصیلی مدیرعامل مؤسسه به کارشناسی ارشد (فوق‌لیسانس) یا معادل آن ارتقا یافته است. همچنین، مدیرعاملان دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) یا معادل آن، می‌بایست حداقل سه سال سابقه مدیریت واحد آموزشی یا 200 ساعت سابقه تدریس در دوره‌های آموزشی داشته باشند.

3- اصلاح مدارک مورد نیاز در فرآیند اعتبارسنجی

در راستای شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندها، مدارک و مستندات مورد نیاز متقاضیان در بخش‌های مختلف فرم‌های اعتبارسنجی به‌روزرسانی شد. از جمله این اصلاحات می‌توان به ارائه «تصویر سند مالکیت یا اجاره‌نامه با متراژ حداقل 60 مترمربع» و همچنین «تصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی کارشناسی مدیرعامل» به عنوان مدارک جدید اشاره کرد.

4- اصلاح سیستم امتیازبندی

در راستای تشویق مؤسسات به توسعه فضاهای آموزشی، بند مربوط به امتیازدهی به فضای اداری و آموزشی اصلاح شد. بر این اساس، به ازای هر 10 مترمربع فضای اداری و آموزشی مجهز مازاد بر حداقل 60 مترمربع، 3 امتیاز به مؤسسه تعلق خواهد گرفت.

گفتنی است در بخشنامه مذکور تأکید شده که این اصلاحات با هدف ارتقای کیفی مراکز آموزشی و بهبود محیط یادگیری کارکنان دولت صورت گرفته و لازم است تمامی مؤسسات آموزشی متقاضی، خود را با مفاد این بخشنامه منطبق نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل