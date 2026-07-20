از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شد؛
ابلاغ بخشنامه اصلاح ضوابط اعتبارسنجی مراکز آموزشی کارکنان دولت
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه اصلاحی «دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی برگزاری دورههای آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت» را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، حداقل فضای آموزشی به 60 مترمربع افزایش، مدرک مدیرعامل به کارشناسی ارشد ارتقا و سیستم امتیازبندی اصلاح شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه اصلاحی «دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی برگزاری دورههای آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت» را به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استان ابلاغ کرد.
به گزارش روابطعمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، این بخشنامه با هدف بهروزرسانی ضوابط اعتبارسنجی متناسب با تحولات نظام آموزش از جمله تغییر شیوههای آموزشی و همچنین تسهیل فرآیندهای صدور مجوزها مطابق با تصمیمات هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، اصلاحات زیر را در دستورالعمل پیشین اعمال نموده است:
1- افزایش حداقل فضای اداری و آموزشی
حداقل فضای اداری و آموزشی مورد نیاز برای مؤسسات متقاضی از میزان پیشین به 60 مترمربع افزایش یافته است. بر این اساس، مؤسسات آموزشی جهت اخذ یا تمدید مجوز اعتبارسنجی میبایست دارای فضایی با این متراژ باشند.
2- ارتقای سطح تحصیلی و سابقه مدیریتی مدیرعامل
شرط حداقل مدرک تحصیلی مدیرعامل مؤسسه به کارشناسی ارشد (فوقلیسانس) یا معادل آن ارتقا یافته است. همچنین، مدیرعاملان دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) یا معادل آن، میبایست حداقل سه سال سابقه مدیریت واحد آموزشی یا 200 ساعت سابقه تدریس در دورههای آموزشی داشته باشند.
3- اصلاح مدارک مورد نیاز در فرآیند اعتبارسنجی
در راستای شفافسازی و تسهیل فرآیندها، مدارک و مستندات مورد نیاز متقاضیان در بخشهای مختلف فرمهای اعتبارسنجی بهروزرسانی شد. از جمله این اصلاحات میتوان به ارائه «تصویر سند مالکیت یا اجارهنامه با متراژ حداقل 60 مترمربع» و همچنین «تصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی کارشناسی مدیرعامل» به عنوان مدارک جدید اشاره کرد.
4- اصلاح سیستم امتیازبندی
در راستای تشویق مؤسسات به توسعه فضاهای آموزشی، بند مربوط به امتیازدهی به فضای اداری و آموزشی اصلاح شد. بر این اساس، به ازای هر 10 مترمربع فضای اداری و آموزشی مجهز مازاد بر حداقل 60 مترمربع، 3 امتیاز به مؤسسه تعلق خواهد گرفت.
گفتنی است در بخشنامه مذکور تأکید شده که این اصلاحات با هدف ارتقای کیفی مراکز آموزشی و بهبود محیط یادگیری کارکنان دولت صورت گرفته و لازم است تمامی مؤسسات آموزشی متقاضی، خود را با مفاد این بخشنامه منطبق نمایند.