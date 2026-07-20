وی افزود: در درجه دوم، برای قدردانی از مدیران استان‌ها به این مناطق آمدیم که به‌حق و انصاف درخشیدند؛ چه در استان خوزستان با مدیریت استاندار و چه در سایر استان‌ها که استانداران، مدیران و کارکنان عملکرد مطلوبی داشتند. همچنین برای خداقوت گفتن به این عزیزان و رزمندگان حضور یافتیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: در این سفر، خسارت‌های واردشده نیز ارزیابی شد. در عسلویه، پتروشیمی بندر ماهشهر، کارون و فولاد، میزان خسارت‌ها مورد بررسی قرار گرفت و در حال برآورد است تا ان‌شاءالله در ستاد بازسازی، منابع مورد نیاز برای جبران این خسارت‌ها تأمین شود.

قائم‌پناه تصریح کرد: بازسازی‌ها پس از تأمین منابع مالی آغاز شده و امیدواریم با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا نه صنعتی از چرخه فعالیت خارج شود و نه کسی بیکار شود و روند توسعه کشور نیز ادامه یابد.

وی گفت: همچنین به استان‌های جنوبی سفر کردیم تا تأکید کنیم که اگر جنگ هم ادامه پیدا کند، زندگی مردم ادامه خواهد داشت. مردم به زندگی خود ادامه می‌دهند و دولت نیز تا حد امکان آب، برق و گاز را تأمین خواهد کرد. معیشت مردم نیز همواره مورد توجه دولت بوده و تاکنون دولت هر آنچه در توان داشته، برای رفاه و آسایش مردم به کار گرفته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط خاص استان‌های جنوبی کشور اظهار کرد: با توجه به گرمای شدید هوا، ناچاریم با پیامدهای ناترازی ناشی از کمبودهای گذشته و همچنین ناترازی ایجادشده در اثر بمباران‌ها در بخش گاز و برق مواجه شویم. در استان خوزستان و دیگر استان‌های جنوبی، مردم دمای بالای 50 درجه را تجربه می‌کنند.

قائم‌پناه افزود: وزیر نیرو تمهیداتی اندیشیده است تا در مناطق درگیر جنگ که با گرمای شدید نیز مواجه هستند، خاموشی‌های بخش خانگی به حداقل برسد یا در صورت وقوع، نسبت به سایر نقاط کشور بسیار محدودتر باشد تا مردم، با وجود شرایط جنگی و حملات دشمن، دست‌کم از امکان استفاده از هوای خنک و شرایط مناسب‌تر برخوردار باشند.