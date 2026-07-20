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پیام تبریک وزیر امور خارجه به رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس

پیام تبریک وزیر امور خارجه به رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس
کد خبر : 1816202
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وزیر امور خارجه در پیامی خطاب به خلیل الحیه، انتخاب وی به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

برادر مجاهد جناب آقای دکتر خلیل الحیه

رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی- حماس

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

انتخاب جنابعالی به‌عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی – حماس را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

به‌این مناسبت، یاد و خاطره رهبران مبارز و شهید جنبش حماس و مقاومت فلسطین از جمله شهیدان والامقام شیخ احمد یاسین، اسماعیل هنیه و یحیی السنوار را گرامی داشته و تاکید می‌کنم مجاهدت، ایمان و پایداری رهبران، مبارزان و مردم فلسطین، رمز پیروزی در مسیر مبارزه برای آزادی فلسطین است.

بی‌شک برگزاری انتخابات داخلی جنبش حماس در شرایط سخت محاصره و تداوم جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت بزرگ فلسطین، موفقیت بزرگی برای جنبش حماس محسوب می‌گردد.

فرصت را مغتنم شمرده بر استمرار حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از مبارزات مشروع ملت فلسطین برای رهایی از شر اشغال‌، آپارتاید و استعمار رژیم نسل‌کش صهیونیستی تاکید نموده و از درگاه ایزد منان، برای جنابعالی در مسئولیت جدید در تداوم مقتدرانه مسیر جهاد و مقاومت تا آزادسازی سرزمین مقدس فلسطین و قدس شریف و احقاق حقوق اساسی ملت فلسطین به‌ویژه حق بنیادین تعیین سرنوشت، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

سیدعباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 

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