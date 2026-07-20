تأکید استاندار تهران بر سفر امن، ایمن و ارزان اربعین

استاندار تهران با تأکید بر جایگاه محوری مردم در آیین‌های بزرگ دینی و ملی افزود: یکی از محورهای مهم اربعین، مردمی بودن آن است؛ هرجا مردم در میدان حضور داشته‌اند، کارها به نتیجه رسیده و هرجا امور صرفاً در چارچوب اداری و دولتی محدود شده، با کندی و دشواری روبه‌رو شده‌ایم.

وی ادامه داد: در استان تهران نیز تجربه‌های موفقی از حضور تشکل‌های مردمی، گروه‌های مذهبی، موکب‌داران و ظرفیت‌های داوطلبانه وجود دارد؛ از برگزاری آیین‌های غدیر تا مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور کم‌نظیر مردم و مشارکت گسترده گروه‌های مردمی، به یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های خدمت‌رسانی، بهداشت، درمان، حمل‌ونقل و اسکان تبدیل شد.

معتمدیان با بیان اینکه نقش استانداری و دستگاه‌های اجرایی باید حمایت، پشتیبانی، تسهیل‌گری و روان‌سازی مسیر خدمت مردم باشد، تصریح کرد: بخش مهمی از دغدغه‌های موکب‌داران به بروکراسی و موانع اداری بازمی‌گردد و وظیفه ما این است که در چارچوب اختیارات خود، مسیر فعالیت نیروهای مردمی را هموار کنیم.

استاندار تهران تأکید کرد: اگر دستگاهی بنا دارد در مسیر اربعین کمک کند، این حمایت باید بی‌نام‌ونشان و در خدمت مردم باشد؛ اربعین صحنه تابلوهای اداری نیست، بلکه میدان اخلاص، خدمت بی‌ادعا و همراهی دستگاه‌ها با ظرفیت‌های مردمی است.

وی با اشاره به نقش استان تهران در پشتیبانی از مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی گفت: استان تهران آمادگی دارد در حوزه پشتیبانی از مسیر تهران تا مهران و همچنین پشتیبانی از استان‌های مرزی، به‌ویژه ایلام و خوزستان، ظرفیت‌های موجود را پای کار بیاورد؛ چراکه بخش عمده تردد زائران از مرز مهران انجام می‌شود و گرمای هوا نیز در مسیرهای اربعین، به‌ویژه در زمان بازگشت زائران، یک چالش محسوب می‌شود.

معتمدیان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بازگشت زائران افزود: همزمان با ایام اربعین حسینی(ع)، در بازه زمانی محدود در شهرهای مرزی شاهد حجم بالای تردد زائران خواهیم بود و باید از هم‌اکنون برای حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه، خدمات درمانی، تأمین آب و پیشگیری از گرمازدگی تدابیر حداکثری اندیشیده شود.

استاندار تهران با اشاره به تجربه استان در مدیریت مراسم‌های بزرگ تصریح کرد: همان‌گونه که در مراسم اخیر تهران، همه ظرفیت‌ها چند برابر نیاز پیش‌بینی و فعال شد، در اربعین نیز باید با نگاه پیشگیرانه، ریسک‌ها را کاهش دهیم و چهار محور امنیت، ایمنی، سلامت زائران و خدمت‌رسانی را مبنای برنامه‌ریزی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه اربعین باید با رویکرد مردمی در سه حوزه «سفر امن، ایمن و ارزان» برای زائران دنبال شود، گفت: شرایط امسال با سال‌های گذشته متفاوت است و به دلیل شرایط خاص کشور، نیازمند انسجام بیشتر، هماهنگی دقیق‌تر و برنامه‌ریزی عملیاتی‌تری هستیم.

معتمدیان همچنین پیشنهاد کرد بخشی از برنامه‌های استان تهران بر حمایت از زائران‌اولی متمرکز شود و افزود: باید ظرفیت‌هایی فراهم شود تا افرادی که تاکنون توفیق زیارت اربعین نداشته‌اند، با پشتیبانی مناسب بتوانند از این فرصت معنوی بهره‌مند شوند.

استاندار تهران با اشاره به ضرورت ایجاد یک پایگاه مشخص به‌عنوان زائرشهر برای خدمات‌رسانی مردم در مسیر اربعین خاطرنشان کرد: می‌توان با همفکری موکب‌داران و دستگاه‌های مسئول، یک نقطه خدمت‌رسانی منسجم برای تهران در مرز مهران پیش‌بینی کرد که شامل اسکان، خدمات بهداشتی و درمانی، آشپزخانه مرکزی، سرویس‌های بهداشتی و سایر خدمات مورد نیاز زائران باشد.

وی در پایان بر تشکیل جلسه‌ای تکمیلی با حضور نمایندگان موکب‌داران و مدیران دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: نیازمندی‌های موکب‌ها، مشکلات اداری، ظرفیت‌های حمایتی، تجهیزات مورد نیاز، حمل‌ونقل، یخچال، یخ‌ساز، امکانات بهداشتی و سایر پشتیبانی‌ها باید دسته‌بندی و پیگیری شود تا هزینه‌ها و موانع پیش‌روی موکب‌داران کاهش یابد و خدمت‌رسانی به زائران اربعین با کیفیت و آرامش بیشتری انجام شود.