خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کشور وارد اسلام آباد شد

وزیر کشور وارد اسلام آباد شد
کد خبر : 1816189
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به دعوت همتای پاکستانی خود و با هدف پیشبرد همکاری‌های دوجانبه وارد اسلام‌آباد شد.

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیات همراه در بدو ورود از سوی «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان و «رضا امیری مقدم» سفیر ایران در اسلام‌آباد مورد استقبال قرار گرفتند.

وزیر کشور قرار است در این سفر دو روزه ضمن دیدار با همتای پاکستانی خود با برخی از مقام‌های بلندپایه کشور میزبان دیدار کند.

بازدید از مقر پلیس اسلام‌آباد، مقر فرماندهی نیرو‌های مبارزه با موادمخدر، سازمان ثبت احوال و بازدید از نماد تاریخی پاکستان از برنامه‌های سفر وزیر کشور به اسلام‌آباد است.

مومنی پس از اسلام‌آباد قرار است به شهر لاهور به عنوان مرکز فرهنگی پاکستان سفر کند.

برخی از مسوولان ارشد استان سیستان و بلوچستان، وزارتخانه‌های امور خارجه، نفت، صمت، اقتصاد و دارایی و گمرک در هیات وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.

گفتنی است در دیدار روز ۳۰ خرداد امسال محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران مقرر شد هیأتی عالی‌رتبه به سرپرستی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی به پاکستان سفر کرده و زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و سایر حوزه‌های مشترک را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل