پیام رهبر انقلاب نقشه راه پیروزی نهایی ایران است

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام راه‌گشا و با صلابت و حکیمانه رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا هم‌زمان با دور جدید حملات افتخارآفرین رزمندگان دلاور ایران اسلامی در پاسخ به عهدشکنی و جنایات جنگی دشمن شکست‌خورده و پلید، به مثابه نقشه‌ی راه پیروزی نهایی میهن عزیز، محل تامل و اهتمام ویژه بسیجیان این سرزمین مقدس و نورانی است.

پویایی تحولات ژئوپلیتیک در دوره گذار و بیرون آمدن دست قدرت الهی از آستین ملت مبعوث ایران، فرصتی استثنایی را برای تحقق آرزوی‌های تاریخی، استیفای حقوق مستضعفان و ایجاد تغییرات ساختاری و عادلانه در نظم ظالمانه جهان فراهم آورده است.

در این میان، به‌روزرسانی نرم‌افزار مبارزه و ارتقاء شاخص‌های بصیرت با بهره‌برداری از ظرایف حساس و دقایق عمیق مندرج در پیام حکیمانه فرمانده معظم کل‌قوا، دستور کار نهاد مقدس بسیج را به عنوان زیرساخت راهبردی قدرت نرم ملت ایران تشکیل می‌دهد.

اکنون که در پی رستاخیز ملت مبعوث شده و به مدد قدرت نمایی رزمندگان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، دشمن جنایتکار، بدعهد و بی‌اعتبار در آستانه‌ی هزیمت راهبردی و مواجهه با درس‌های فراموش‌ناشدنی قرار دارد، حراست از اتحاد مقدس مردم و مسئولان به موازات مطالبه‌گری و نقد دلسوزانه، رمز عبور ایران قوی از دروازه‌ی تاریخ است و آحاد بسیجیان سلحشور و پیشروان بصیرت در قبال آن احساس مسئولیت می‌کنند.

سازمان بسیج مستضعفین و بسیجیان دریادل ضمن شکرگزاری نعمت رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به درگاه احدیت، به ملت وفادار و عزتمند ایران و همه آزادگان جهان اطمینان می‌دهد که آحاد و کلیه بسیج با آمادگی کامل و روحیه جهادی در مسیر اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا و تحقق پیروزی نهایی جبهه حق بر حاکمه شرور و شیطانی آمریکا و رژیم صهیونی، پشتیبان حضور دشمن‌شکن ایرانیان در میادین گوناگون و فدایی و پیشمرگ آنان خواهد بود.

و ما النصر الا من عند الله العزیر الحکیم