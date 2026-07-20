پیشنهاد برگزاری انتخابات شوراها در فصل پاییز با هماهنگی شعام

به گزارش ایلنا،علی کشوری، سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، ضمن تشریح نشست امروز عصر (دوشنبه ۲۹ تیرماه) این هیات بیان کرد: نشست امروز هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی با حضور تمام اعضا، دکتر نیکزاد نایب رییس مجلس، هیات اجرایی و اعضای دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور در محل دبیرخانه این هیات برگزار شد.

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به اینکه در این نشست موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در نشست موضوع برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور مطرح بود و مقرر شد که با همکاری وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور، تاریخی را برای برگزاری این دوره انتخابات تعیین کنیم.

کشوری ادامه داد: همچنین مقرر شد که پیشنهادی مبنی بر برگزاری انتخابات هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی کشور بعد از پایان تابستان و در اوایل پاییز انجام شود البته باید هماهنگی‌های لازم با ستاد انتخابات کشور و شعام صورت گیرد که در صورت نهایی شدن، به استحضار ملت ایران خواهد رسید.