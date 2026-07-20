دیدار سفرای جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، فرانسه و انگلیس با وزیر امور خارجه
سفرای جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، فرانسه و انگلیس با وزیر امور خارجه دیدار کردند.
به گزارش ایلنا، محمد رضا صبوری، محمد امین نژاد و سید علی موسوی سفرای جمهوری اسلامی ایران در رم، پاریس و لندن امروز دوشنبه طی دیدارهای جداگانه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها، آخرین وضعیت روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با ایتالیا، فرانسه و انگلیس، تحولات منطقهای و بینالمللی و نیز روند مناسبات ایران با کشورهای اروپایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
سفرای کشورمان نزد سه کشور اروپایی همچنین گزارش هایی از آخرین تحولات حوزه مأموریت خود، روند تعاملات سیاسی و دیپلماتیک و مهمترین موضوعات در دستور کار روابط با کشورهای محل مأموریت ارائه کردند.
وزیر امور خارجه با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی، بر تداوم رایزنیهای فعال، تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری مسئولانه مسائل دوجانبه و چندجانبه با کشورهای اروپایی تأکید کرد.